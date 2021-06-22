Tri do Santos na Libertadores completa dez anos nesta terça

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Há exatos dez anos, o Santos vencia o Peñarol por 2 a 1 em um Pacaembu completamente lotado, inclusive com a presença do Rei Pelé, e conquistava o tricampeonato da Copa Libertadores da América. Entre os grandes nomes daquele título, o atacante Neymar com apenas 19 anos, hoje ídolo do clube e jogador de Seleção Brasileira, comemorava seu primeiro título internacional na carreira.A caminhada da equipe na competição foi turbulenta. Estreou com um empate fora de casa diante do Deportivo Táchira e, antes do segundo jogo, demitiu o técnico Adilson Batista.

- Os números estatisticamente falando são números de campeão, mas o desempenho do time não vinha correspondendo. Não temos a certeza de que tomamos a melhor decisão, o tempo é o senhor da razão - afirmou o então diretor de futebol, Pedro Luiz Nunes Conceição.O Peixe foi dirigido em três jogos pelo auxiliar Marcelo Martelotte (empate contra o Cerro na Vila e um empate e uma derrota diante do Colo Colo). Então, a direção decidiu pela contratação de Muricy Ramalho.

- Eu escolhi o Santos porque aqui tenho a possibilidade de ganhar. É disso que eu vivo, de vitória, nãosei perder e por isso estou aqui no Santos, porque tenho a chance de ganhar. Acho que escolhi certo - afirmou Muricy Ramalho na sua apresentação.

Muricy estreou contra o Cerro Porteño, no Paraguai, com a obrigação de vitória e sem três dos destaques do time, Neymar, Zé Love e Elano.

- Nós chegamos em São Paulo para viajar e a imprensa toda já estava dizendo que o Santos estava eliminado da Libertadores - relembra o volante Adriano.

Com gols de Danilo e Maikon Leite, o Santos venceu o Cerro Porteño por 2 a 1 e embalou para a conquista do título.

- Quando acabou o jogo um olhou para o lado e falou que agora ninguém mais ia segurar - relembra Léo.

A escalação titular do Santos na noite mágica foi composta por: Rafael; Danilo, Edu Dracena, Durval e Léo; Adriano, Arouca, Elano e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Zé Love. A campanha santista contou com 7 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota nos 14 jogos disputados. Foram 20 gols marcados e 13 sofridos. Neymar foi o artilheiro com 6 gols anotados.

Veja a campanha:

- Primeira Fase (Grupo 5)

15/02 – Deportivo Táchira 0 x 0 Santos02/03 – Santos 1 x 1 Cerro Porteño – Gol: Elano16/03 – Colo-Colo 3 x 2 Santos – Gols: Elano e Neymar06/04 – Santos 3 x 2 Colo-Colo – Gols: Elano, Danilo e Neymar14/04 – Cerro Porteño 1 x 2 Santos – Gols: Danilo e Maikon Leite0/04 – Santos 3 x 1 Deportivo Táchira – Gols: Neymar, Jonathan e Danilo

- Oitavas de final

27/04 – Santos 1 x 0 América – Gol: Paulo Henrique Ganso03/05 – América 0 x 0 Santos

- Quartas de final

11/05 – Once Caldas 0 x 1 Santos – Gol: Alan Patrick18/05 – Santos 1 x 1 Once Caldas – Gol: Neymar

- Semifinal

25/05 – Santos 1 x 0 Cerro Porteño – Gol: Edu Dracena01/06 – Cerro Porteño 3 x 3 Santos – Gols: Zé Eduardo, Barreto (c) e Neymar

- Final