Tri da Libertadores faz Crefisa superar Parmalat em títulos pelo Palmeiras nos primeiros seis anos

O terceiro título da Libertadores do Palmeiras, conquistado no último sábado (28), após vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, em Montevidéu-URU, foi o sétimo do Verdão sob patrocínio máster da Crefisa, cujo a dona é a empresária Leila Pereira, eleita presidente do clube no último dia 20 de novembro. Em seis temporadas desde que a parceria iniciou, foram sete conquistas. Além das últimas duas edições da Libertadores (2020 e 2021), o Palestra conquistou o Paulistão em 2020, a Copa do Brasil em 2015 e 2021 e o Brasileirão em 2016 e 2018.

Se compararmos o período em que a Crefisa investe no futebol palmeirense, a quantidade de títulos supera uma dos momentos mais vitoriosos do Verdão, a 'Era Parmalat', acordo de cogestão feita entre o clube e empresa italiana, que durou entre 1991 e 2000.

Nos primeiros seis anos de parceria entre Palmeiras e Parmalat, a equipe alviverde conquistou seis títulos, enquanto no mesmo espaço de tempo, entre 2015 e 2021, em sinergia com a Crefisa, já são sete canecos conquistados.

Em nove anos de projeto Palmeiras/Parmalat, a média de troféus vencidos pelo Verdão foi de 1,22 por temporada, já na gestão Palmeiras/Crefisa o número está em 1,16 com três anos a menos.

A 'vantagem' da Era Crefisa em relação a Parmalat também está no grau de importância dos títulos. O grupo italiano só veio conquistar a Libertadores em 1999, penúltimo ano da cogestão. Já com a Crefisa, o Palmeiras se sagrou bicampeão do principal torneio continental nas duas últimas temporadas.

E o portfólio e conquistas do Palmeiras tendo a parceria com a Crefisa pode aumentar ainda mais, já que o contrato de patrocínio máster com a empresa foi renovado em agosto deste ano até 2024. O pagamento de R$ 81 milhões é o maior que uma empresa paga a um clube em toda a América do Sul e pode chegar até R$ 120 milhões com bonificações.

Confira abaixo os títulos que o Palmeiras conquistou nas Eras Crefisa e Parmalat:

Crefisa: Paulista (2018); Copa do Brasil (2015 e 2021); Campeonato Brasileiro (2016 e 2018) e Libertadores (2020 e 2021) - média de 1,16 títulos por temporada em sete anos de gestão (em andamento e contrato em vigor até 2024)

Parmalat entre 1991 e 1997: Paulista (1993, 1994 e 1996); Rio-São Paulo (1993); Campeonato Brasileiro (1993 e 1994)​Parmalat no geral (1991-2000): Paulista (1993, 1994 e 1996); Rio-São Paulo (1993 e 2000); Copa do Brasil (1998); Copa dos Campeões (2000); Campeonato Brasileiro (1993 e 1994); Copa Mercosul (1998) e Libertadores (1999)