Três zagueiros do Abel são problema no Palmeiras? Confira times europeus que usam o mesmo sistema

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Neste início de temporada, uma das principais mudanças do Palmeiras consiste na oficialização dos três zagueiros. Ou seja, aquilo que era uma formação utilizada em alguns confrontos, tornou-se padrão. Este sistema já era utilizado por Abel Ferreira em seus trabalhos passados e, agora iniciando o ano no comando alviverde, o treinador optou por utilizá-lo com maior frequência. >> ATUAÇÕES: Zé Rafael muda o jogo, e Willian garante vitória do Palmeiras

Esta mudança gerou críticas de alguns setores da mídia e da torcida que, ao verem três defensores, pensam que a equipe terá uma postura defensiva. O português, porém, explicou, em entrevista coletiva, que essa visão está equivocada e se irritou ao ser questionado sobre a escalação para o jogo contra o Guarani e a mudança para o segundo tempo, quando o Maior Campeão Nacional se defendeu com duas linhas de quatro.

– Espero não responder sempre às mesmas perguntas. Já disse que jogo com vários sistemas. No segundo tempo, precisávamos mudar as dinâmicas. Espero não responder sempre sobre três zagueiros. É uma pergunta muito limitadora para quem vê futebol de forma global. Mas tudo bem. Estarei aqui para responder quando for necessário sobre isso – disse.Este sistema é, também, utilizado por diversas equipes da Europa. Algumas são justamente elogiadas pela sua ofensividade e qualidade, como o Manchester City, de Guardiola, e a Atalanta, de Gasperini. Além disso, esta formação já funcionou em diferentes momentos no Verdão, como nas vitórias contra o Universitário, no Peru, e contra o River Plate, na Argentina.

Deste modo, visando consolidar um novo sistema de jogo, Abel Ferreira comandará o Palmeiras em mais uma partida no próximo domingo (25), às 20h (horário de Brasília), contra o Mirassol, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.Confira a lista de times europeus que utilizam o sistema com três zagueiros:

Portugal:. Sporting CP. FC Porto. Benfica. Braga. Vitória Guimarães. Moreirense. Portimonense. Belenenses. Boavista

Inglaterra:. Manchester City. Chelsea. Tottenham. Arsenal. Leicester. Everton. West Ham. Wolverhampton. Brighton. Fulham. Sheffield United

Espanha:. Barcelona. Atlético Madrid. Real Madrid. Villarreal. Levante. Huesca

Alemanha:. RB Leipzig. Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen. Union Berlim. Friburgo. Estugarda. Hoffenheim. Mainz. Werder Bremen. Hertha Berlim. Schalke 04

Itália:. Inter Milão. Atalanta. Juventus. Lazio. Roma. Sassuolo. Hellas Verona. Udinese. Fiorentina. Génova. Torino. Benevento. Cagliari. Crotone