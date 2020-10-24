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Três retornos e Diego de fora: Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Internacional

Rubro-Negro comunicou que o camisa 10 será desfalque do jogo deste domingo, válido pela 18ª rodada - e liderança - do Brasileiro, pois sentiu dores na coxa direita...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 14:19

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 14:19

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A poucos minutos de embarcar para Porto Alegre, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo diante do Internacional, a ser realizado neste domingo e válido pela 18ª rodada - e liderança - do Brasileiro. Há três retornos confirmados: João Lucas, Gustavo Henrique e Pedro Rocha, recuperados de suas respectivas lesões. Por outro lado, Diego Ribas é ausência. placeholderDe acordo com informações do clube, Diego "sentiu dores na parte anterior da coxa direita e já iniciou tratamento no CT". Assim, o camisa 10 se junta a Rodrigo Caio, Diego Alves, Arrascaeta e Gabigol no departamento médico.
Por falar em Diego Alves, Arrascaeta e Gabigol, o trio já treina no gramado do Ninho do Urubu, mas ainda com limitações, complementos físicos específicos e, por ora, segue sem previsão para voltar à disposição de Domènec Torrent.
O uruguaio era quem mais estava cercado de expectativas para retornar este domingo, tendo em vista que treinou integralmente com elenco em algumas atividades ao longo da semana, mas não foi possível.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Portanto, também sem poder contar com Bruno Henrique, suspenso, Dome deve escalar a seguinte equipe: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Vitinho; Pedro.
Veja todos os relacionados:

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