Três meses de trabalho: Flamengo de Paulo Sousa tem indicativo preocupante

Na primeira rodada da Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com o Atlético-GO por 1 a 1. Com o resultado, o técnico Paulo Sousa acumulou mais um terceiro empate contra times da Série A e, considerando que o português foi apresentado há exatos três meses, em 10 de janeiro, o trabalho tem um indicativo preocupante: o aproveitamento ruim contra clubes da elite nacional. Em seis partidas contra equipes que fazem parte da Série A do Brasileirão em 2022, o Flamengo somou apenas 33,3% dos pontos, conquistando uma única vitória: 3 a 1 sobre o Botafogo, válida pela oitava rodada da Taça Guanabara.
Foram três empates - contra o Atlético-MG, na Supercopa do Brasil, Fluminense, no Estadual, e Atlético-GO, neste sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro -, além de duas derrotas em outros dois encontros com o Tricolor pelo Carioca.O início do trabalho não é promissor virou alvo de críticas por parte da torcida. Inclusive, na última sexta-feira, torcedores foram ao CT do Ninho do Urubu para protestar e cobrar resultados e uma boa performance do Rubro-Negro.
Na terça-feira, uma nova oportunidade para o Flamengo convencer. O time de Paulo Sousa recebe o Talleres, no Maracanã, pela Libertadores, no Maracanã.