Três meses de trabalho: Flamengo de Paulo Sousa tem indicativo preocupante

Na primeira rodada da Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com o Atlético-GO por 1 a 1. Com o resultado, o técnico Paulo Sousa acumulou mais um terceiro empate contra times da Série A e, considerando que o português foi apresentado há exatos três meses, em 10 de janeiro, o trabalho tem um indicativo preocupante: o aproveitamento ruim contra clubes da elite nacional. Em seis partidas contra equipes que fazem parte da Série A do Brasileirão em 2022, o Flamengo somou apenas 33,3% dos pontos, conquistando uma única vitória: 3 a 1 sobre o Botafogo, válida pela oitava rodada da Taça Guanabara.