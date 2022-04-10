Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Três meses de trabalho: Flamengo de Paulo Sousa tem indicativo preocupante

Aproveitamento de pontos do Flamengo contra clubes da Série A em 2022 é ruim...

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2022 às 09:30
Na primeira rodada da Campeonato Brasileiro, o Flamengo empatou com o Atlético-GO por 1 a 1. Com o resultado, o técnico Paulo Sousa acumulou mais um terceiro empate contra times da Série A e, considerando que o português foi apresentado há exatos três meses, em 10 de janeiro, o trabalho tem um indicativo preocupante: o aproveitamento ruim contra clubes da elite nacional. Em seis partidas contra equipes que fazem parte da Série A do Brasileirão em 2022, o Flamengo somou apenas 33,3% dos pontos, conquistando uma única vitória: 3 a 1 sobre o Botafogo, válida pela oitava rodada da Taça Guanabara.
Foram três empates - contra o Atlético-MG, na Supercopa do Brasil, Fluminense, no Estadual, e Atlético-GO, neste sábado, na estreia do Campeonato Brasileiro -, além de duas derrotas em outros dois encontros com o Tricolor pelo Carioca.O início do trabalho não é promissor virou alvo de críticas por parte da torcida. Inclusive, na última sexta-feira, torcedores foram ao CT do Ninho do Urubu para protestar e cobrar resultados e uma boa performance do Rubro-Negro.
Na terça-feira, uma nova oportunidade para o Flamengo convencer. O time de Paulo Sousa recebe o Talleres, no Maracanã, pela Libertadores, no Maracanã.
Crédito: TécnicoPauloSousatemfracoaproveitamentocontratimesdaSérieA(Foto:PaulaReis/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados