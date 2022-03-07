Três jogadores do Flamengo estão na pré-lista da Seleção Brasileira; Tite fará a convocação na próxima sexta

Tite, na próxima sexta-feira, convocará a Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, em novembro, e três atletas do Flamengo estão na pré-lista do treinador: Everton Ribeiro, Pedro e Gabriel Barbosa. Caso sejam chamados para os jogos contra o Chile e a Bolívia, em 24 e 29 de março, serão desfalques para Paulo Sousa na fase decisiva do Campeonato Carioca, assim como o meia uruguaio Arrascaeta.A presença de Everton, Pedro e Gabi na pré-lista foi inicialmente publicada pelo portal "ge". O camisa 9 e o meia têm sido chamados regularmente por Tite desde 2020, e, portanto, são cotados para estarem mais uma vez entre os convocados. Já o centroavante Pedro, que não é titular no Flamengo, é bem avaliado pelo treinador e comissão técnica e está sempre no radar da Seleção. No Flamengo desde janeiro de 2020, Pedro chegou a ser convocado por Tite para os duelos contra Venezuela e Uruguai, em novembro daquele ano, mas acabou cortado após sofrer uma lesão muscular. Posteriormente, disputou amistosos pela Seleção Sub-23, em junho de 2021, e foi convocado para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos, mas não foi liberado pelo Rubro-Negro.Confira as datas das rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e a programação da fase decisiva do Campeonato Carioca:​17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas24/3 - Uruguai x Peru, em Montevidéu