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futebol

Três gols? Cano mira evolução: 'Com trabalho e esforço tudo é possível'

Centroavante argentino chegou ao oitavo gol pelo clube de São Januário, o quinto no Campeonato Carioca, e segue liderando o ataque do time cruz-maltino...
LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2020 às 23:08

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 23:08

Crédito: Germán Cano perdeu peso no período de atividades a distância (Rafael Ribeiro / Vasco
Antes de a bola parar de rolar, ele era o rei do ataque do Vasco. A esfera girou novamente e Germán Cano continua como o proprietário da grande área ofensiva do Cruz-Maltino. Neste domingo, contra o Macaé, foram três gols. E por que não projetar mais?
- Com trabalho e esforço, tudo é possível. Tem que continuar trabalhando, saber que essa partida já passou, pensar na próxima. Se vierem mais gols, serão bem-vindos - almeja.
Foi o primeiro "hat-trick" do argentino pelo Cruz-Maltino. Contratado para ser a referência do ataque, ele vai correspondendo. Já estava agradando quando o futebol vascaíno não agradava. Agora, então...
- Sempre sonhei em marcar três gols no Vasco. Consegui, importante para a confiança de um atacante. Feliz também porque jogamos muito bem durante quase todo o jogo, estivemos compactos. Conseguimos fazer em campo o que pediu o técnico - celebra.E MAIS:Ramon: 'Temos que ter os pés no chão, mas saio daqui satisfeito'ATUAÇÕES: Cano brilha, faz três e Vasco vence o Macaé pelo CariocaNa estreia de Ramon, Cano faz três, Vasco vence o Macaé e segue vivo E MAIS:

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