Três gols? Cano mira evolução: 'Com trabalho e esforço tudo é possível'

Crédito: Germán Cano perdeu peso no período de atividades a distância (Rafael Ribeiro / Vasco

Antes de a bola parar de rolar, ele era o rei do ataque do Vasco. A esfera girou novamente e Germán Cano continua como o proprietário da grande área ofensiva do Cruz-Maltino. Neste domingo, contra o Macaé, foram três gols. E por que não projetar mais?

- Com trabalho e esforço, tudo é possível. Tem que continuar trabalhando, saber que essa partida já passou, pensar na próxima. Se vierem mais gols, serão bem-vindos - almeja.

Foi o primeiro "hat-trick" do argentino pelo Cruz-Maltino. Contratado para ser a referência do ataque, ele vai correspondendo. Já estava agradando quando o futebol vascaíno não agradava. Agora, então...