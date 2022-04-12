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futebol

Três desfalques e duas voltas: Corinthians divulga relacionados para jogo contra o Deportivo Cali

Timão recebe o clube colombiano nesta quarta, pela segunda rodada da Libertadores, às 21h, na Neo Química Arena...

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 19:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2022 às 19:50
A lista de relacionados para o jogo entre Corinthians e Deportivo Cali-COL, a ser realizado às 21h desta quarta-feira (12), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Grupo E da Libertadores, foi divulgada pelo clube paulista nesta tarde. Os destaques vão para a volta de Fagner, que ficou de fora nos dois últimos jogos da equipe, e a ausência de Adson, lesionado contra o Botafogo.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros que comandaram o Timão
Enquanto o camisa 23 se recuperou de uma lesão na coxa esquerda que o deixou de fora da partida contra o Always Ready, Adson teve detectado um entorse no tornozelo esquerdo na vitória do Timão diante do Glorioso, pelo Brasileirão. Ele segue em tratamento com os fisioterapeutas e será desfalque na partida.
> GUIA LIBERTADORES - Tudo o que você precisa sabe sobre o Timão na Liberta
Quem também volta a figurar na lista de Vítor Pereira é Júnior Moraes. O centroavante se recuperou de dores na região lombar na sexta-feira (8), porém foi poupado da viagem ao Rio de Janeiro para evitar desgastes físicos.
> TABELA - Vai passar? Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
Dessa forma, Vítor Pereira não terá à disposição para a partida de quarta-feira o zagueiro Robson Bambu, e os meias Adson e Luan, lesionados.
Perdedor na estreia, diante do Always Ready-BOL, o Corinthians está zerado no grupo, enquanto o Deportivo Cali surpreendeu na rodada inicial e venceu o Boca Juniors por 2 a 0. Dessa forma, a vitória é fundamental para o Timão não entrar em desespero no Grupo E.
Crédito: Fagner,WillianeJôdurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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