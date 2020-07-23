Três anos depois... Saiba como Victor Luís retorna ao Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A espera de três anos acabou. Lembrado com carinho pela torcida do Botafogo, Victor Luís voltou a vestir a camisa do Alvinegro. O lateral-esquerdo retornou ao clube de General Severiano, onde jogou em 2016 e 2017, por empréstimo junto ao Palmeiras até fevereiro de 2021, no fim do Campeonato Brasileiro,

O defensor de 27 anos chega para escrever o terceiro capítulo vestindo a camisa preta e branca. O tempo longe do Botafogo, contudo, foi relativamente grande. Após praticamente três anos no Palmeiras, William Correia, setorista do Verdão no LANCE!, descreve a passagem de Victor Luís pela equipe alviverde.

- O Victor voltou (ao Palmeiras) em 2018 para disputar posição com o Diogo Barbosa, que havia sido contratado, e ganhou a posição. O Diogo se machucou ainda na pré-temporada, o Victor Luís fez o Paulista como titular e depois, no segundo semestre, o Felipão dividiu o elenco em dois times. O Victor era do elenco do Brasileiro, que seriam os reservas, só que o time foi campeão. Ele se destacou muito mais que o Diogo, tanto que jogou 41 vezes e renovou o contrato - afirmou.

O primeiro ano na equipe paulista foi positivo - mesmo que com a presença, teoricamente, no time alternativo. Na temporada seguinte, contudo, começaram os altos e baixos e Victor Luís perdeu espaço para Diogo Barbosa. Em 2020, com contratações, o defensor foi deslocado para a terceira opção da posição, o que facilitou a saída.- Em 2019, a ideia era manter isso de dois times, mas, como o time não estava rendendo, o Felipão jogou mais com os titulares, repetiu muito o time, e o Victor só fez 20 jogos, o Diogo Barbosa jogou mais. No fim do ano passado, ele já manifestou vontade de ou ter espaço ou acabar saindo. Esse ano, ainda na Florida Cup, ele ganhou a posição do Diogo Barbosa e foi o dono da posição até a chegada do Matías Viña - completou o jornalista.

Em termos grais, o retorno de Victor Luís ao Palmeiras, apesar dos momentos na reserva, foi marcado de forma positiva. O lateral também perdeu espaço com a chegada de Vanderlei Luxemburgo, mas William Correia pondera que ele sempre foi lembrado com carinho por não comprometer em nenhuma metade do campo.