Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Três anos da tragédia: Bayern de Munique homenageia as vítimas do incêndio no CT do Flamengo
futebol

Três anos da tragédia: Bayern de Munique homenageia as vítimas do incêndio no CT do Flamengo

'Eles nunca serão esquecidos', escreveu o perfil em português do Bayern...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 15:13
O perfil do Bayern de Munique nas redes sociais se solidarizou com o Flamengo e prestou homenagem aos dez jovens mortos no incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido há exatos três anos. O clube alemão ainda utilizou um escudo do Rubro-Negro em preto e branco, simbolizando luto.- O #FCBayern se solidariza com familiares e amigos dos #MeninosDoNinho. Eles nunca serão esquecidos. #Nossos10 Naipe de ouros #MiaSanMia - postou o Bayern em seu perfil dedicado à língua portuguesa.
O incêndio no Ninho do Urubu completa três anos nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. E ainda não há condenação de nenhuma das 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público por conta da tragédia ocorrida em um alojamento onde dormiam atletas da base do Flamengo.
> Veja a tabela do Cariocão
O Flamengo fechou acordos com familiares de oito vítimas do Ninho: Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Piseta, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Samuel, Pablo Henrique, Vitor Isaías e o pai e mãe (posteriormente) de Rykelmo. Até hoje, resta o acerto com a família de Christian Esmério.
As vítimas do incêndio:
Athila Paixão, de 14 anosArthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anosBernardo Pisetta, 14 anosChristian Esmério, 15 anosGedson Santos, 14 anosJorge Eduardo Santos, 15 anosPablo Henrique da Silva Matos, 14 anosRykelmo de Souza Vianna, 16 anosSamuel Thomas Rosa, 15 anosVitor Isaías, 15 anos
Crédito: ImagemutilizadapeloperfildoBayern(Foto:Reprodução/Twitter

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem BBC Brasil
Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados