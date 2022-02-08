Três anos da tragédia: Bayern de Munique homenageia as vítimas do incêndio no CT do Flamengo

O perfil do Bayern de Munique nas redes sociais se solidarizou com o Flamengo e prestou homenagem aos dez jovens mortos no incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido há exatos três anos. O clube alemão ainda utilizou um escudo do Rubro-Negro em preto e branco, simbolizando luto.- O #FCBayern se solidariza com familiares e amigos dos #MeninosDoNinho. Eles nunca serão esquecidos. #Nossos10 Naipe de ouros #MiaSanMia - postou o Bayern em seu perfil dedicado à língua portuguesa.

O incêndio no Ninho do Urubu completa três anos nesta terça-feira, dia 8 de fevereiro. E ainda não há condenação de nenhuma das 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público por conta da tragédia ocorrida em um alojamento onde dormiam atletas da base do Flamengo.

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O Flamengo fechou acordos com familiares de oito vítimas do Ninho: Arthur Vinicius, Athila Paixão, Bernardo Piseta, Gedson Santos, Jorge Eduardo, Samuel, Pablo Henrique, Vitor Isaías e o pai e mãe (posteriormente) de Rykelmo. Até hoje, resta o acerto com a família de Christian Esmério.

As vítimas do incêndio:

Athila Paixão, de 14 anosArthur Vinícius de Barros Silva Freitas, 14 anosBernardo Pisetta, 14 anosChristian Esmério, 15 anosGedson Santos, 14 anosJorge Eduardo Santos, 15 anosPablo Henrique da Silva Matos, 14 anosRykelmo de Souza Vianna, 16 anosSamuel Thomas Rosa, 15 anosVitor Isaías, 15 anos