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Treino tático encerra preparação do Palmeiras para pegar o Athletico

Vanderlei Luxemburgo comandou movimentação na Academia de Futebol. Alviverde busca primeira vitória no Brasileirão após empatar com Fluminense e Goiás nos primeiros jogos...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 13:04

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 13:04

Crédito: Willian em ação durante atividade desta terça-feira na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira (18) a preparação para a partida contra o Athletico Paranaense, às 19h30 de quarta-feira (19) na Arena da Baixada.
O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou um treino tático de dois times com 11 atletas cada. Foram ensaiadas jogadas específicas, bolas aéreas e simulações de ações ofensivas e defensivas. Na parte final, os jogadores aprimoraram finalizações, cruzamentos e cobranças de faltas e pênaltis.
O restante do elenco fez trabalhos técnicos com dimensões reduzidas em outro gramado, enquanto o zagueiro Felipe Melo, em tratamento de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, deu sequência ao seu cronograma na fisioterapia do Núcleo de Saúde e Performance.
O Palmeiras busca a primeira vitória na competição depois dos empates por 1 a 1 contra Fluminense, no Maracanã, e Goiás, no Allianz Parque.
Titular nos últimos seis jogos, Gabriel Menino sabe da importância de voltar de Curitiba com a vitória, principalmente após os últimos tropeços.
- Fico feliz pela sequência de jogos como titular, isso mostra que estou trabalhando bem no dia a dia e correspondendo à altura nas partidas. Gosto muito de escutar e aprender com a comissão técnica e com os jogadores mais experientes e quero seguir evoluindo. Foi ótimo ter sido campeão paulista, mas agora precisamos buscar vitórias no Brasileiro o mais rapidamente possível e almejar sempre o topo da tabela - disse o camisa 25 palmeirense.

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