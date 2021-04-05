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Treino do Palmeiras: Wesley e Zé Rafael participam das atividades e Menino inicia transição física

Atacante e meia cumprem cronograma individualizado neste início de temporada; volante se recupera de uma lesão no tornozelo
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Publicado em 05 de Abril de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 15:10
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras deu sequência, nesta segunda-feira (05), aos trabalhos visando o confronto contra o Defensa y Justicia, válido pela primeira partida da Recopa Sul-Americana, focando, desta vez, em trabalhos táticos propostos por Abel Ferreira e sua comissão técnica.>> Especulações no Boca Juniors, futuro de Lautaro Martínez… Veja o resumo do final de semana do mercado
A comissão esboçou dois times, sendo um o provável titular, e foram ensaiadas transições, verticalizações, balanços, marcações específicas, etc. Desta atividade participaram, de maneira quase integral, o atacante Wesley e o meia Zé Rafael, que cumprem cronograma específico. Por fim, os jogadores aprimoraram fundamentos específicos por posições e cobranças de pênaltis.
– Foi uma semana (a passada) muito boa de preparação. Estamos todos focados no objetivo que é ser campeão de novo. A nossa meta é ir para a Argentina, fazer um bom trabalho e trazer um bom resultado para o Brasil. O Defensa é um time que luta até o fim, que nunca desiste, e acredito que será um jogo bem disputado – afirmou o atacante Rony ao site oficial do clube, sobre a preparação para a decisão continental.O atacante Gabriel Veron realizou, acompanhado de atletas que não participaram do treino tático, trabalhos técnicos em dimensões reduzidas. O meia Gabriel Menino, por sua vez, iniciou o processo de transição física, realizando atividades internas e no gramado.
O confronto entre Palmeiras e Defensa y Justícia, válido pela primeira partida da Recopa Sul-Americana, será realizado na próxima quarta-feira (07), às 21h30 (horário de Brasília), em Buenos Aires, capital argentina.

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