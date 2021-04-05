Treino do Palmeiras: Wesley e Zé Rafael participam das atividades e Menino inicia transição física

O Palmeiras deu sequência, nesta segunda-feira (05), aos trabalhos visando o confronto contra o Defensa y Justicia, válido pela primeira partida da Recopa Sul-Americana, focando, desta vez, em trabalhos táticos propostos por Abel Ferreira e sua comissão técnica.>> Especulações no Boca Juniors, futuro de Lautaro Martínez… Veja o resumo do final de semana do mercado

A comissão esboçou dois times, sendo um o provável titular, e foram ensaiadas transições, verticalizações, balanços, marcações específicas, etc. Desta atividade participaram, de maneira quase integral, o atacante Wesley e o meia Zé Rafael, que cumprem cronograma específico. Por fim, os jogadores aprimoraram fundamentos específicos por posições e cobranças de pênaltis.

– Foi uma semana (a passada) muito boa de preparação. Estamos todos focados no objetivo que é ser campeão de novo. A nossa meta é ir para a Argentina, fazer um bom trabalho e trazer um bom resultado para o Brasil. O Defensa é um time que luta até o fim, que nunca desiste, e acredito que será um jogo bem disputado – afirmou o atacante Rony ao site oficial do clube, sobre a preparação para a decisão continental.O atacante Gabriel Veron realizou, acompanhado de atletas que não participaram do treino tático, trabalhos técnicos em dimensões reduzidas. O meia Gabriel Menino, por sua vez, iniciou o processo de transição física, realizando atividades internas e no gramado.