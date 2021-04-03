Treino do Palmeiras: Alan Guimarães inicia transição física e Wesley volta a correr no gramado

Ainda com o futebol paulista paralisado, o Palmeiras realizou, neste sábado (03), mais uma sessão de treinamentos na Academia de Futebol, desta vez em preparação para o confronto contra o Defensa y Justícia, pela primeira partida da Recopa Sul-Americana. >> Palmeiras mirou atacante da MLS: confira 30 nomes interessantes que atuam nos EUA

– Esse período sem jogos do Paulista foi bom para mim porque pude trabalhar e ter um tempo que não tive em 2020 para me recuperar e fortalecer o tornozelo. Pude fazer um cronograma diferente com a equipe do Núcleo de Saúde e Performance para aprimorar e agora estar mais próximo do meu 100%. É sempre muito difícil enfrentar equipes argentinas, é uma final, e estamos nos preparando para chegar lá e fazer uma grande partida – afirmou o jogador.Outra novidade no campo foi a presença do atacante Wesley, que cumpre cronograma individualizado, e do meia Alan Guimarães, que inicia as etapas de transição física na recuperação de uma lesão na perna esquerda. Estes, ao lado do ponta Gabriel Veron, realizaram, separados dos companheiros de equipe, atividades físicas sem bola.