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Treino do Corinthians: Ivan sente desconforto muscular e não treina com bola

Goleiro foi ausência na atividade desta terça-feira (22) para tratar problema na coxa direita...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 14:54

Publicado em 22 de Março de 2022 às 14:54

O goleiro Ivan foi baixa do Corinthians no treinamento desta terça-feira (22), pela manhã, no CT Joaquim Grava, por conta de um desconforto muscular na região posterior da coxa direita.O atleta, portanto, permaneceu na parte interna do CT Joaquim Grava fazendo tratamento e passou a ser dúvida para os relacionados para o duelo contra o Guarani, nesta quinta-feira (24), às 18h, na Neo Química Arena, em jogo único válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
> TABELA - Confira os jogos da reta final do Campeonato Paulista> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão no atual formato do Paulistão
Contratado nesta temporada, Ivan é visto como o substituto natural de Cássio, que está há 10 anos no Timão e é ídolo do clube. O dono da meta corintiana tem contrato até o fim de 2023.
Ainda assim, o reforço ainda não teve chances de mostrar o seu futebol na equipe alvinegra e ocupa o posto de reserva imediato de Cássio ao lado de Matheus Donelli, que voltou aos treinamentos justamente na segunda-feira (24), recuperado de uma pancada na panturrilha que o tirou das últimas duas partidas, contra Palmeiras e Ponte Preta.
Com o desconforto muscular, Ivan se junta ao lateral-esquerdo Bruno Melo e o meia-atacante Luan no Departamento Médico, o primeiro se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita, enquanto o segundo trata um desconforto no quadril.
ATIVIDADES EM CAMPO
Como tem sido de praxe desde a chegada de VP ao comando do Timão, cinco jogadores de categorias inferiores foram chamados para completar o treino: o zagueiro Alemão; o lateral-direito Léo Maná; o lateral-esquerdo Reginaldo; o meia Guilherme Biro; e o atacante Pedro. Todos eles já haviam participado do trabalho da última segunda-feira (21).
Crédito: IvanaindanãotevechancesdeentraremcampopeloCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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