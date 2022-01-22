Treinador do time feminino do Botafogo elogia diretoria: 'A estrutura melhorou'

Gláucio Carvalho vai para a quarta temporada como treinador do Botafogo. O comandante da equipe feminina do Glorioso, que se reapresentou no começo da semana para os novos compromissos do ano, acredita que a sequência pode ser a chave do sucesso.+ Erison é oficializado e negócio com Luiz Adriano 'esfria': veja chegadas, saídas e sondagens do Botafogo

– Feliz por completar esse tempo no clube. Na realidade esse tempo para um treinador é raridade, mas acredito muito na sequência do trabalho e temos provado que a continuidade do trabalho dá certo. Conseguimos atingir objetivos, alguns vieram com um tempo mais rápido do que a gente esperava. É um ano novo, trabalho novo que está começando. A gente visa voltar para a elite do futebol brasileiro, é onde o clube tem que estar. O clube está evoluindo e as vitórias com certeza virão - afirmou.

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O Botafogo foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Brasileiro na última temporada. No dia a dia, é claro o objetivo de retornar para a elite nacional. Para Gláucio, a diretoria deu toda o apoio necessário para tal.

– A estrutura vem melhorando dia a dia e essa é a importância da continuidade, vamos identificando os defeitos. Com o apoio da atual diretoria a gente vem melhorando algumas falhas e potencializando o resultado - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE GLÁUCIO CARVALHO

O que esperar para 2022– Temos expectativa até melhor que a do ano passado. A estrutura melhorou e a qualidade das atletas também. Conseguimos montar um elenco bem forte, seja na equipe principal e nas categorias de base, inclusive com jogadoras com passagem pela Seleção Brasileira. Com elenco forte, estrutura melhorando e as mudanças que acontecem dentro do clube os resultados poderão vir sim... Títulos, acesso, tudo.

Time para a temporada– É um time com espírito de lutador, time de raça, vontade... Isso não vai faltar. Lógico que isso tudo alinhado à técnica e ao trabalho, pode ter certeza que vai ser um ano de 2022 vitorioso e se Deus quiser com o apoio de vocês dentro do estádio.