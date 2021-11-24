futebol

Treinador do Sub-23 anuncia saída do Santos com incerteza do futuro

Clube não terá time Sub-23 na próxima temporada e treinador achou melhor deixar a Vila...
LanceNet

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 20:17

O técnico Pablo Fernandez, que comandava a equipe Sub-23 do Santos, anunciou a saída do clube nesta quarta-feira. O treinador recebeu convites de outras agremiações nas últimas semanas e decidiu deixar o Peixe devido a incerteza sobre o seu futuro no clube.Há duas semanas, o executivo de futebol , Edu Dracena, informou ao supervisor das categorias de base, Felipe Gil, que a equipe Sub-23 será extinta na próxima temporada. Pablo Fernandez não foi procurado para discutir possibilidades de realocação dentro do Santos."Hoje encerro mais um ciclo profissional. Me despeço do @santosfc, mas levarei para sempre comigo o carinho e aprendizado que este clube gigante me proporcionou. Sou extremamente grato a todos os funcionários, jogadores e diretoria, que desde o início acreditou em meu trabalho. Sigo para um novo desafio, deixando aqui grandes e verdadeiros amigos. Estarei sempre na torcida!", disse o treinador sem seu Instagram.Com passagens por clubes como Red Bull Brasil e Bahia, Pablo Fernandez foi contratado para comandar a equipe Sub-20 no início do ano passado. Com a saída da comissão técnica de Jesualdo Ferreira, que tinha o técnico Antônio Oliveira como treinador do time Sub-23, Pablo assumiu a equipe de Aspirantes do Peixe.
O treinador chegou, inclusive, a comandar treinos no profissional antes da chegada do técnico Cuca e os trabalhos foram elogiados pelos atletas do Peixe na época. Pablo foi demitido do Santos em novembro, no processo de reformulação da base promovido pelo ex-presidente Orlando Rollo. Na época, o ex-goleiro Edinho, filho do Rei Pelé, assumiu a equipe.
Em agosto de 2021, o Santos oficializou o retorno do técnico Pablo Fernandez para comandar a equipe na Copa Paulista, que começa em setembro.
Crédito: Pablo Fernandez chegou para ocupar a vaga de Edinho, filho de Pelé (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

