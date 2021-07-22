Treinador do Seattle Sounders confirma negociação com Palmeiras por Wesley: ‘Queria que chegasse amanhã’

O treinador Bian Schmetzer, do Seattle Sounders, time que disputa a MLS, confirmou as negociações do clube pelo atacante Wesley, do Palmeiras. Em entrevista à Seattle Sports Radio, o técnico elogiou o atacante palmeirense.– Eu adoraria se acontecesse amanhã. Seria uma grande contratação para nós. Eu sei que as negociações estão em curso nos bastidores – afirmou Bian.O atacante foi um dos destaques do Palmeiras em 2020, mas se lesionou e teve de ficar afastado dos gramados durante meses. Ao voltar, Wesley perdeu espaço no time titular de Abel Ferreira e já foi procurado por diferentes clubes, como o Seattle Sounders. Ele tem recuperado sua melhor forma aos poucos.