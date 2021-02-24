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futebol

Treinador da Atalanta, Gasperini se irrita com arbitragem após expulsão polêmica

Comandante da Atalanta reclamou da arbitragem após expulsão de Freuler contra o Real Madrid em partida da Champions League...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 20:12

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 20:12
Crédito: TIZIANA FABI / AFP
Nesta quarta-feira, a Atalanta perdeu para o Real Madrid por 1 a 0 em partida de ida das oitavas de final da Champions League. A expulsão polêmica de Freuler no início do jogo foi motivo de irritação do treinador da equipe italiana após o confronto.
Veja a tabela da Champions League- Não sei qual seria o resultado (sem a expulsão), mas o jogo foi completamente arruinado por um incidente que foi julgado de forma excessiva. A qualificação ainda é possível e nós só podemos pensar em vencer e mais nada - disse o comandante da Atalanta.
O treinador da Atalanta, além de reclamar da expulsão de Freuler em lance polêmico com Mendy, também lamentou a derrota.
- Esperávamos um resultado diferente e um jogo também diferente. Nos últimos minutos, só tínhamos de aguentar. Só que sofremos o golo de Mendy, um pouco estranho, quase um acaso. Foi uma pena - conclui Gian Piero Gasperini.

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