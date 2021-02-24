Treinador da Atalanta, Gasperini se irrita com arbitragem após expulsão polêmica

Crédito: TIZIANA FABI / AFP

Nesta quarta-feira, a Atalanta perdeu para o Real Madrid por 1 a 0 em partida de ida das oitavas de final da Champions League. A expulsão polêmica de Freuler no início do jogo foi motivo de irritação do treinador da equipe italiana após o confronto.

Veja a tabela da Champions League- Não sei qual seria o resultado (sem a expulsão), mas o jogo foi completamente arruinado por um incidente que foi julgado de forma excessiva. A qualificação ainda é possível e nós só podemos pensar em vencer e mais nada - disse o comandante da Atalanta.

O treinador da Atalanta, além de reclamar da expulsão de Freuler em lance polêmico com Mendy, também lamentou a derrota.