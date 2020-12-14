Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Treinador com mais jogos na história do Bragantino, Marcelo Veiga morre após contrair COVID-19
futebol

Treinador com mais jogos na história do Bragantino, Marcelo Veiga morre após contrair COVID-19

Técnico que chegou a ser chamado carinhosamente de "Alex Ferguson do interior" pela longevidade no Massa Bruta faleceu aos 56 anos de idade...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 17:48

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:48

Crédito: Arquivo/Red Bull Bragantino
O mundo do futebol perdeu, nessa segunda-feira (14), mais uma figura após a contração de COVID-19. Isso porque, depois de ficar internado há quase um mês na Santa Casa de Bragança Paulista em razão do novo coronavírus, faleceu o técnico Marcelo Veiga.
Apesar de sua inegável ligação com o Bragantino em meio as suas sete passagens pelo Massa Bruta, Marcelo trabalhava no São Bernardo e acabou sendo um dos afetados pelo surto que houve dentro do elenco que ele trabalhava na disputa da Copa Paulista.
Aos 56 anos de idade, Marcelo Veiga atuou como atleta em clubes relevantes do cenário nacional como Santos, Santo André, Internacional e Goiás e, na trajetória como treinador, teve rodagem considerável por equipes, principalmente, do interior do estado de São Paulo.
E, em meio as passagens por Francana, São Caetano, Portuguesa, Guarani e Mogi Mirim bem como Ferroviário-CE, América-RN e Remo, foi no Braga que Veiga construiu a maior parte de sua trajetória e um título nacional: o Brasileirão da Série C em 2007.
Não à toa, em uma sentida nota de pesar, o Bragantino lamentou o falecimento do profissional exaltando os grandes feitos que ligam ambas histórias:
- O Red Bull Bragantino lamenta profundamente a morte do técnico Marcelo Veiga, nesta segunda-feira (14). Neste momento de luto e tristeza, o clube se solidariza aos familiares e amigos do treinador. Marcelo Veiga faz parte da história do Massa Bruta, tendo sido o técnico que mais vezes comandou a equipe, até hoje. Foram nada menos que 516 jogos em seis passagens pelo clube. Foi sob o comando dele que o time conquistou o Campeonato Brasileiro da série C, em 2007. Seu legado e importância são inegáveis para o clube, que presta sua homenagem desejando muita força aos amigos e familiares, e uma passagem de luz e paz ao treinador. Obrigado, Veiga!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados