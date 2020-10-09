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futebol

Treinado por Luxa no Palmeiras, Fernando Diniz volta ao Allianz

Técnico do São Paulo teve breve passagem pelo Verdão em 1996, quando time era comandando por Luxemburgo. Diniz tem três jogos no Allianz Parque e nenhuma vitória
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LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 13:47

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 13:47

Crédito: Rubens Chiri / São Paulo
Fernando Diniz e Vanderlei Luxemburgo vão se reencontrar mais uma vez como técnicos de futebol, desta vez no Allianz Parque.
Após o empate sem gols, em Araraquara, na segunda rodada do Paulista de 2020, os dois técnicos chegam pressionados por um bom resultado no Choque-Rei para ganharem um respiro nos respectivos trabalhos.
O que muita gente não se lembra é que Fernando Diniz foi treinado por Luxemburgo no Palmeiras. O atual comandante do rival chegou no Verdão para a disputa do Campeonato Brasileiro de 1996.Na época, a diretoria alviverde gastou cerca de R$ 120 mil com a contratação de Diniz. Com apenas 22 jogos e um gol marcado, ele deixou o clube ao final da temporada para defender o Corinthians, em 1997.
Outra passagem marcante da carreira de jogador de Fernando Diniz no Palestra Italia aconteceu em 2001. Defendendo o Fluminense, o atacante se envolveu em uma briga com o volante Galeano, e após serem expulsos, os dois trocaram socos e pontapés na saída de campo.
Como técnico, Fernando Diniz nunca venceu no Allianz Parque. O treinador comandou duas vezes o Osasco Audax na nova casa palmeirense, com uma derrota (3 a 1 em 2015) e um empate (2 a 2 em 2017), e uma vez o São Paulo, que acabou derrotado pelo Palmeiras de Mano Menezes por 3 a 0, em 2019.

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