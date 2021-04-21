Trauma no pé tira Varanda da estreia do Corinthians na Sul-Americana

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Rodrigo Varanda está fora da estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (22), às 21h30, contra o River Plate (PAR), no estádio Defensores del Chaco, válido pela primeira rodada do grupo E. Com um trauma no pé direito, o atacante não integrará a delegação que viaja à Assunção na tarde desta quarta-feira (21).

No treinamento realizado nesta manhã, no CT Joaquim Grava, o camisa 30 fez um trabalho específico de recuperação no gramado. Nos próximos dias, ele seguirá um cronograma para se livrar do problema físico.Prata da casa, Varanda foi promovido ao elenco profissional do Timão nesta temporada, e foi, dentro os garotos que subiram ao time principal, o que mais teve chances, estando presente em nove dos 11 jogos do Corinthians até aqui, e em todos eles sendo titular.

Os dois únicos compromissos que o jogador esteve de fora, foram os contra Ferroviária e Ituano, onde o técnico Vagner Mancini revesou os atletas em relação aos jogos contra Guarani e São Bento. Agora, a ausência será por questões físicas, mas, mesmo assim, pode interromper a sequência de Rodrigo, já que o Timão vive um período de disputa por vagas em todos os setores da equipe titular.

Além de Rodrigo Varanda, outros cinco atletas que fizeram parte do revesamento de Mancini nos últimos quatro jogos pelo Paulistão ficaram fora da lista de relacionados corintiana para encarar o River, são eles: os zagueiros Raul e Léo Santos e os meias Roni, Adson e Araos.

Do quinteto, apenas o defensor foi titular durante o “vestibular” promovido pelo treinador corintiano. Raul começou jogando os duelos diante Ferroviária e Ituano, formando a zaga com Jemerson.