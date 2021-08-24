'Trabalhamos pra isso', afirma Ramon sobre solidez do setor defensivo do Cruzeiro com Luxa

Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Cruzeiro levou quatro gols em cinco jogos, com três vitórias e dois empates, conseguindo 11 pontos em 15 disputados. Assim, a Raposa se mantém viva na luta pelo acesso, apesar de estar ocupando a 14ª posição, com 24 pontos, nove a menos do que o quarto colocado, o Avaí. E, esse desempenho da Raposa, também pode ser creditado ao setor defensivo do Cruzeiro, que melhorou sua performance, mesmo ainda sendo um dos piores da competição, com 29 tentos sofridos em 20 jogos. Para o zagueiro Ramon, Luxemburgo tem ajustado o setor e ele afirmou que é para isso que trabalham: evitar que a defesa seja vazada. Assim, o defensor acredita na ascensão da equipe no segundo turno e por consequência, conseguir acesso do time mineiro à primeira divisão de 2022. Confira nos vídeos as ponderações do zagueiro cruzeirense. Ramon crê que a Raposa tem condições de conseguir o acesso À Série A-(Vinnciius Silba/Cruzeiro)