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Tour do Allianz Parque volta nesta semana após sete meses

O Allianz Parque Experience foi liberado com a entrada da capital paulista na fase verde do plano de reabertura do Governo do Estado...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 13:00
Crédito: Allianz Parque/Divulgação
O Allianz Parque Experience, o tour do estádio do Verdão, estará de volta a partir desta quinta-feira (15), após sete meses suspenso por conta da pandemia de Covid-19.
O tour recebeu liberação para voltar a funcionar com a entrada da capital paulista na “fase verde” do plano de reabertura do Governo do Estado de São Paulo.
- A gente está muito feliz e empolgado para essa volta. Tomamos todos os cuidados protocolares para dar segurança aos nossos visitantes. Quem vier ao Allianz Parque para fazer nosso tour se sentirá seguro - afirmou Álvaro Parisi, CEO da Arena Experience.O Allianz Parque Experience seguirá o seu roteiro normal de visitas com todos os protocolos previstos de higienização e segurança. O público poderá ter acesso e conhecer diversos pontos do Allianz Parque, como por exemplo: arquibancada, camarote, sala de imprensa, vestiário e beira do gramado.
O tour funcionará todos os dias entre 10h e 16h e os ingressos poderão ser adquiridos nas bilheterias do portão A do Allianz Parque ou pelo site: www.allianzparqueexperience.com.br/

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