Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Tottenham x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em busca da liderança da Premier League, Liverpool enfrenta o Tottenham, que quer espaço no 'Big Six'...
LanceNet

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 18:10

Neste domingo, o Tottenham recebe o Liverpool em sua casa, na cidade de Londres, pela 18ª rodada da Premier League. Em busca da primeira colocação do Campeonato Inglês, os Reds precisam da vitória do jogo, que terá início às 13:30h (de Brasília).Veja a tabela do Inglês
O Tottenham ocupa, atualmente, a sétima colocação da Premier League, e soma um total de 25 pontos. A equipe londrina precisa da vitória no confronto deste domingo para poder encostar na zona de classificação para competições europeias.
A equipe do Liverpool busca, a todo custo, a vitória contra o Tottenham neste domingo. Os Reds estão na busca pela liderança da Premier League e, com 40 pontos somados, precisam torcer contra o Manchester City para assumir a ponta da tabela.FICHA TÉCNICATOTTENHAM x LIVERPOOL - Premier League
Data e horário: 19/12/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Constantine Hatzidakis e Dan CookOnde assistir: ESPN Brasil
TOTTENHAM (Treinador: Antonio Conte)Lloris; Davinson Sánchez, Dier e Rodon; Tanganga, Dele Alli, Winks e Sessegnon; Lo Celso, Bergwijn e Kane.
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konaté e Robertson; Henderson, Oxlade-Chamberlain e Thiago; Salah, Mané e Jota.
Desfalques: Elliott (lesionado)
Crédito: Tottenham e Liverpool enfrentam-se pela Premier League (Foto: PETER POWELL/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados