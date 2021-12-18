Tottenham x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Neste domingo, o Tottenham recebe o Liverpool em sua casa, na cidade de Londres, pela 18ª rodada da Premier League. Em busca da primeira colocação do Campeonato Inglês, os Reds precisam da vitória do jogo, que terá início às 13:30h (de Brasília).
O Tottenham ocupa, atualmente, a sétima colocação da Premier League, e soma um total de 25 pontos. A equipe londrina precisa da vitória no confronto deste domingo para poder encostar na zona de classificação para competições europeias.
A equipe do Liverpool busca, a todo custo, a vitória contra o Tottenham neste domingo. Os Reds estão na busca pela liderança da Premier League e, com 40 pontos somados, precisam torcer contra o Manchester City para assumir a ponta da tabela.FICHA TÉCNICATOTTENHAM x LIVERPOOL - Premier League
Data e horário: 19/12/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Constantine Hatzidakis e Dan CookOnde assistir: ESPN Brasil
TOTTENHAM (Treinador: Antonio Conte)Lloris; Davinson Sánchez, Dier e Rodon; Tanganga, Dele Alli, Winks e Sessegnon; Lo Celso, Bergwijn e Kane.
LIVERPOOL (Treinador: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konaté e Robertson; Henderson, Oxlade-Chamberlain e Thiago; Salah, Mané e Jota.
Desfalques: Elliott (lesionado)