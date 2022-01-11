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Tottenham x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Copa da Liga Inglesa

Chelsea abriu boa vantagem na ida e pode perder por até um gol de diferença para conseguir se classificar até a decisão contra Arsenal ou Liverpool...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2022 às 13:20

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 13:20

O Tottenham recebe o Chelsea nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pelo confronto de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Na ida, os Blues derrotaram os Spurs por 2 a 0 e possuem uma vantagem considerável em busca de uma vaga na decisão.PÉS NO CHÃO- Nós não temos nenhum pé na final. Vamos jogar uma partida dura, em um estádio difícil e contra uma equipe muito boa. Temos que estar preparados e não criar expectativas, pois ninguém sabe o que pode acontecer. Temos que estar cientes de tudo e nos adaptarmos a situações no campo - disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.
SEMANA COMPLICADA​O Tottenham vive uma semana de duelos decisivos no calendário. Apesar do confronto contra Chelsea valendo vaga na final da Copa da Liga Inglesa, os Spurs enfrentam o Arsenal no final de semana em briga por vaga na próxima edição da Champions League via Premier League.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Chelsea
Data e horário: 12/1/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Dier, Sanchez e Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Winks e Reguilon; Lucas e Kane
Desfalques: Son Heung-min e Cristian Romero (machucados)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; Azpilicueta, Rudiger e Sarr; Ziyech, Jorginho, Kovacic e Alonso; Mount e Havertz; Lukaku
Desfalques: Reece James, Ben Chilwell e Trevoh Chalobah (machucados)
Crédito: Noprimeirojogo,ChelseaderrotouoTottenhampor2a0noStamfordBridge(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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