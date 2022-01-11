Tottenham x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Copa da Liga Inglesa

O Tottenham recebe o Chelsea nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pelo confronto de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Na ida, os Blues derrotaram os Spurs por 2 a 0 e possuem uma vantagem considerável em busca de uma vaga na decisão.PÉS NO CHÃO- Nós não temos nenhum pé na final. Vamos jogar uma partida dura, em um estádio difícil e contra uma equipe muito boa. Temos que estar preparados e não criar expectativas, pois ninguém sabe o que pode acontecer. Temos que estar cientes de tudo e nos adaptarmos a situações no campo - disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.
SEMANA COMPLICADAO Tottenham vive uma semana de duelos decisivos no calendário. Apesar do confronto contra Chelsea valendo vaga na final da Copa da Liga Inglesa, os Spurs enfrentam o Arsenal no final de semana em briga por vaga na próxima edição da Champions League via Premier League.
FICHA TÉCNICA:Tottenham x Chelsea
Data e horário: 12/1/2022, às 16h45 (de Brasília)Local: Tottenham Stadium, em Londres (ING)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:TOTTENHAM (Técnico: Antonio Conte)Lloris; Dier, Sanchez e Davies; Emerson, Hojbjerg, Skipp, Winks e Reguilon; Lucas e Kane
Desfalques: Son Heung-min e Cristian Romero (machucados)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Kepa; Azpilicueta, Rudiger e Sarr; Ziyech, Jorginho, Kovacic e Alonso; Mount e Havertz; Lukaku
Desfalques: Reece James, Ben Chilwell e Trevoh Chalobah (machucados)