Tottenham x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Copa da Liga Inglesa

O Tottenham recebe o Chelsea nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), pelo confronto de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Na ida, os Blues derrotaram os Spurs por 2 a 0 e possuem uma vantagem considerável em busca de uma vaga na decisão.PÉS NO CHÃO- Nós não temos nenhum pé na final. Vamos jogar uma partida dura, em um estádio difícil e contra uma equipe muito boa. Temos que estar preparados e não criar expectativas, pois ninguém sabe o que pode acontecer. Temos que estar cientes de tudo e nos adaptarmos a situações no campo - disse Thomas Tuchel, técnico do Chelsea.