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futebol

Tottenham x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo do Inglês

Na briga pela liderança da Premier League, Spurs e Blues medem forças às 12h30 deste domingo...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 17:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 17:20
Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
Em jogo que encerra a quinta rodada do Campeonato Inglês, Tottenham e Chelsea farão um clássico londrino neste domingo, às 12h30, com mando dos Spurs, que aparecem em sétimo, com nove pontos. Já os Blues estão em quarto, com dez. Ambos estão na caça ao líder Liverpool, que tem 13 pontos e já jogou. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil.
Veja a tabela do Campeonato Inglês
TOTTENHAM
Os donos da casa só não poderão contar com o zagueiro Tanganga, que foi expulso no último jogo. Com uma lesão no ombro, o brasileiro Lucas é dúvida. Os Spurs não vencem há dois jogos, sendo uma derrota na Premier League e um empate contra o Rennes, mas pela Liga Europa. Por isso, o treinador português Nuno Espírito Santo admite:
-Não está bom.
CHELSEA
Os Spurs estão embalados na temporada, que já começou com o título da Supercopa da Europa, além de ter estreado com vitória sobre o Zenit, na Champions. No Campeonato Inglês, três vitórias e um empate após quatro rodadas. Para este jogo, o único desfalque é o do meia Pulisic, machucado.
FICHA TÉCNICA
Tottenham x Chelsea5ª Rodada da Premier League/Campeonato Inglês​Data e horário: 19/09/2021, às 12h30 (de Brasília)​Local: Estádio do Tottenham, em Londres (ING)Árbitro: Paul TierneyTransmissão: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMES
TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)Lloris; Emerson, Sánchez, Dier e Reguilón; Hojbjerg, Skipp e Dele Ali; Lucas, Son e Harry Kane;
Desfalque: Tanganga (lesionado)
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Lloris; Emerson, Sánchez, Dier e Reguilón; Hojbjerg, Skipp e Dele Ali; Lucas, Son e Harry Kane;
Desfalque: Pulisic (lesionado)

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