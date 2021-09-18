Tottenham x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo do Inglês

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP

Em jogo que encerra a quinta rodada do Campeonato Inglês, Tottenham e Chelsea farão um clássico londrino neste domingo, às 12h30, com mando dos Spurs, que aparecem em sétimo, com nove pontos. Já os Blues estão em quarto, com dez. Ambos estão na caça ao líder Liverpool, que tem 13 pontos e já jogou. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil.

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TOTTENHAM

Os donos da casa só não poderão contar com o zagueiro Tanganga, que foi expulso no último jogo. Com uma lesão no ombro, o brasileiro Lucas é dúvida. Os Spurs não vencem há dois jogos, sendo uma derrota na Premier League e um empate contra o Rennes, mas pela Liga Europa. Por isso, o treinador português Nuno Espírito Santo admite:

-Não está bom.

CHELSEA

Os Spurs estão embalados na temporada, que já começou com o título da Supercopa da Europa, além de ter estreado com vitória sobre o Zenit, na Champions. No Campeonato Inglês, três vitórias e um empate após quatro rodadas. Para este jogo, o único desfalque é o do meia Pulisic, machucado.

FICHA TÉCNICA

Tottenham x Chelsea5ª Rodada da Premier League/Campeonato Inglês​Data e horário: 19/09/2021, às 12h30 (de Brasília)​Local: Estádio do Tottenham, em Londres (ING)Árbitro: Paul TierneyTransmissão: ESPN Brasil

PROVÁVEIS TIMES

TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)Lloris; Emerson, Sánchez, Dier e Reguilón; Hojbjerg, Skipp e Dele Ali; Lucas, Son e Harry Kane;

Desfalque: Tanganga (lesionado)

CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Lloris; Emerson, Sánchez, Dier e Reguilón; Hojbjerg, Skipp e Dele Ali; Lucas, Son e Harry Kane;