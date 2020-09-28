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futebol

Tottenham se distancia de Skriniar e mira Rudiger para a zaga

José Mourinho tinha interesse no defensor da Inter de Milão, mas alta pedida fez com que clube mirasse outra opção...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:21

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2020 às 18:21
Crédito: Rudiger (direita é alvo de grandes clubes da Europa (GLYN KIRK / IKIMAGES / AFP)
Nos últimos dias, o zagueiro eslovaco Milan Skriniar, da Inter de Milão, vinha sendo ligado ao Tottenham para uma possível mudança de ares. Porém, de acordo com o 'Sky Sport', o clube londrino não pretende mais contratar o zagueiro.De acordo com a publicação, o clube comandado por José Mourinho considerou que a pedida da Inter foi muito alta e se distanciou do atleta.
Agora, as atenções do Tottenham se viram para outro defensor: o alemão Antonio Rudiger, do Chelsea. O jogador está de saída dos Blues e pode ser negociado por um valor mais baixo. No entanto, Mourinho enfrentará grande concorrência para obter o jogador.
Várias equipes de topo da Europa estão de olho no defensor, que também joga pela seleção alemã. Diferentes veículos de mídia no Velho Continente especulam que clubes como Barcelona, PSG e Roma têm interesse no jogador de 27 anos.

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