Tottenham se distancia de Skriniar e mira Rudiger para a zaga

Crédito: Rudiger (direita é alvo de grandes clubes da Europa (GLYN KIRK / IKIMAGES / AFP)

Nos últimos dias, o zagueiro eslovaco Milan Skriniar, da Inter de Milão, vinha sendo ligado ao Tottenham para uma possível mudança de ares. Porém, de acordo com o 'Sky Sport', o clube londrino não pretende mais contratar o zagueiro.De acordo com a publicação, o clube comandado por José Mourinho considerou que a pedida da Inter foi muito alta e se distanciou do atleta.

Agora, as atenções do Tottenham se viram para outro defensor: o alemão Antonio Rudiger, do Chelsea. O jogador está de saída dos Blues e pode ser negociado por um valor mais baixo. No entanto, Mourinho enfrentará grande concorrência para obter o jogador.