Tottenham se distancia de Skriniar e mira Rudiger para a zaga

Nos últimos dias, o zagueiro eslovaco Milan Skriniar, da Inter de Milão, vinha sendo ligado ao Tottenham para uma possível mudança de ares. Porém, de acordo com o 'Sky Sport', o clube londrino não pretende mais contratar o zagueiro.De acordo com a publicação, o clube comandado por José Mourinho considerou que a pedida da Inter foi muito alta e se distanciou do atleta.
Agora, as atenções do Tottenham se viram para outro defensor: o alemão Antonio Rudiger, do Chelsea. O jogador está de saída dos Blues e pode ser negociado por um valor mais baixo. No entanto, Mourinho enfrentará grande concorrência para obter o jogador.
Várias equipes de topo da Europa estão de olho no defensor, que também joga pela seleção alemã. Diferentes veículos de mídia no Velho Continente especulam que clubes como Barcelona, PSG e Roma têm interesse no jogador de 27 anos.