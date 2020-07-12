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Tottenham ofereceu contrato ao meia Willian, do Chelsea, diz site

Segundo o portal 'Football Insider', brasileiro, que deve encerrar seu contrato com o Chelsea no final desta temporada, pode assinar com o rival londrino, de José Mourinho...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 18:33

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 18:33

Crédito: Tottenham pode ser o destino do meia Willian, que não chegou a um acordo para renovar com o Chelsea (AFP
Um dos nomes mais cobiçados nesta janela de transferência é do brasileiro Willian, do Chelsea. O meia não deve seguir no clube inglês, já que encerra seu contrato no final desta temporada e poderá assinar de graça com outra equipe. Com isso, segundo o site 'Football Insider', o Tottenham já ofereceu um proposta de contrato para o brasileiro, que gostou do que ouviu.
Vale lembrar, que durante uma entrevista ao 'Bolívia Talk Show', jogador, de 31 anos, revelou que não teria problema em assinar com um clube rival dos Blues e que mantém contato e amizade com o técnico português, José Mourinho. Além disso, ele afirmou que os torcedores ingleses são mais receptivos nesses casos.Willian já afirmou o desejo de permanecer em Londres, pois ama a cidade. Cabe salientar, que o atleta mora com sua família na capital britânica desde 2013, ano em que chegou ao Chelsea. Até o momento, o meia marcou 63 gols em 334 jogos com a camisa do blues.
Por fim, cabe salientar que o brasileiro e o Chelsea não chegaram a um acordo em virtude da duração de contrato proposto. O clube ofereceu apenas dois anos e o jogador gostaria de assinar um contrato por mais três temporadas, longo e mais seguro. Desse modo, ambos concordaram em estender o vínculo até o término desta temporada.

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