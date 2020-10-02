Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tottenham acerta a contratação por empréstimo do brasileiro Carlos Vinícius, do Benfica
futebol

Tottenham acerta a contratação por empréstimo do brasileiro Carlos Vinícius, do Benfica

Clube português confirmou a negociação na quinta, e Spurs estão fechando o empréstimo por 3 milhões de euros com opção de compra ao final da temporada de 42 milhões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 out 2020 às 11:23

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 11:23

Crédito: Carlos Vinícius foi artilheiro da última edição do Campeonato Português com 18 gols, mas perdeu espaço com a chegada de Jorge Jesus (AFP
O Tottenham acertou a contratação do brasileiro Carlos Vinícius, do Benfica. Com isso, os Spurs estão fechando o empréstimo do atacante por 3 milhões de euros (19,8 milhões de reais pelo câmbio atual) com opção de compra ao final da temporada de 42 milhões. Na noite desta quinta, o clube português confirmou a negociação.
Apesar de sido artilheiro da última edição do Campeonato Português com 18 gols ao lado de Pizzi, o atacante não começou bem a temporada, e tem ficado no banco no time comandado por Jorge Jesus, que foi eliminado da Champions League pelo AOK, da Grécia. Aos 25 anos, o brasileiro terá a oportunidade de jogar sob a batuta do português Jorge Mourinho e disputar uma Premier League. Em Londres, ele se juntará a Harry Kane e Heung-Min Son, dupla que tem infernizado os adversários como no jogo contra o o Southampton, fora de casa, quando o sul-coreano marcou quatro gols e o centroavante inglês brilhou nas assistências. Além deles, Mourinho terá o retorno de Gareth Bale, mais uma peça importante no esquema do técnico.
Nascido no Maranhão, o atacante tem contrato com o Benfica até junho de 2024 e será emprestado após a equipe ter sido eliminada da principal competição continental. Aos 25 anos, ele chegou aos Encarnados na temporada 2017/18 e já disputou 49 partidas, marcou 24 gols e deu 13 assistências.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados