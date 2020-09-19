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futebol

Totenham anuncia a contratação de Sergio Reguilón, do Real Madrid

Lateral-esquerdo de 23 anos se destacou em empréstimo ao Sevilla na última temporada. Ele assina com os Spurs até 2025; imprensa inglesa fala em transferência de R$ 170 milhões...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 13:54

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 13:54
Crédito: Reguilón vai vestir a camisa 3 no novo clube (Divulgação/Tottenham
O Tottenham anunciou oficialmente neste sábado a contratação do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, de 23 anos. O jogador pertencia ao Real Madrid e estava emprestado ao Sevilla na última temporada. De acordo com a imprensa inglesa, o time londrino vai desembolsar 25 milhões de libras (R$ 170 milhões) pelo reforço, que vestirá a camisa 3 na nova equipe e assinou contrato até junho de 2025.Reguilón já está na Inglaterra desde sexta-feira, quando chegou a Inglaterra em um voo com o galês Gareth Bale - outro nome que deve ser anunciado nos próximos dias. No anúncio, o Tottenham brincou com uma postagem de 2013 do jogador que dizia 'amanhã, eu sou do Tottenham', em torcida pelo clube contra o West Ham no Inglês daquele ano. Os Spurs "corrigiram" a mensagem: '*Hoje'. O Real Madrid terá a opção de recompra de Reguilón por um período de dois anos. Caso queira ativar a opção, terá que pagar um valor de 36 milhões de libras (R$ 245 milhões) - no entanto, o time de Madri também tem a opção de igualar qualquer proposta aceita pelo atleta.
Reguilón foi revelado pelo Real Madrid, mas nunca foi aproveitado regularmente na equipe principal: foram apenas 22 jogos vestindo a camisa merengue. Na última temporada, porém, o lateral foi peça importante no Sevilla, com três gols e cinco assistências em 38 jogos.

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