Totenham anuncia a contratação de Sergio Reguilón, do Real Madrid

O Tottenham anunciou oficialmente neste sábado a contratação do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, de 23 anos. O jogador pertencia ao Real Madrid e estava emprestado ao Sevilla na última temporada. De acordo com a imprensa inglesa, o time londrino vai desembolsar 25 milhões de libras (R$ 170 milhões) pelo reforço, que vestirá a camisa 3 na nova equipe e assinou contrato até junho de 2025.Reguilón já está na Inglaterra desde sexta-feira, quando chegou a Inglaterra em um voo com o galês Gareth Bale - outro nome que deve ser anunciado nos próximos dias. No anúncio, o Tottenham brincou com uma postagem de 2013 do jogador que dizia 'amanhã, eu sou do Tottenham', em torcida pelo clube contra o West Ham no Inglês daquele ano. Os Spurs "corrigiram" a mensagem: '*Hoje'. O Real Madrid terá a opção de recompra de Reguilón por um período de dois anos. Caso queira ativar a opção, terá que pagar um valor de 36 milhões de libras (R$ 245 milhões) - no entanto, o time de Madri também tem a opção de igualar qualquer proposta aceita pelo atleta.