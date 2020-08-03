Torrent inicia trabalho no Flamengo com maratona de jogos em agosto; veja o calendário

Crédito: Marcelo Moraes/Lance!

Domènec Torrent chegou. Na Europa, a estadia de Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta do Flamengo, respectivamente, abriram um leque de opções e, por fim, apontaram para o catalão, que será apresentado oficialmente nesta segunda, às 12h30, e tende a comandar a primeira atividade horas depois, ainda no Ninho do Urubu. O treinador substitui Jorge Jesus com a missão de manter a toada da equipe rubro-negra e a empilhar taças. Para a estreia, terá menos de uma semana para aprontar o time que debutará no Campeonato Brasileiro, já que o primeiro compromisso será no domingo (9), contra o Atlético-MG, no Maracanã.

Depois de jogo-treino da sexta-feira ainda sob os comandos de Maurício Souza (sub-20), o elenco esteve de folga no último fim de semana (sábado e domingo) e retorna, desta vez, direto para as mãos de Dome. Todos já estão cientes e na expectativa pela maratona de jogos pela frente.Em agosto, o Flamengo terá seis partidas (todas pelo Brasileiro) em um período de 22 dias - o que dá uma média próxima de um jogo a cada três dias e meio. Em tempo: o reinício da Libertadores fica para setembro.

AVALIAÇÃO DO ELENCO

Por mais que Torrent possa ter indicado contratações para reforçar o elenco, a tendência é que o Flamengo não vá ao mercado, ao menos neste primeiro momento. Foi o que apontou o presidente Rodolfo Landim, em avaliação:

- Para esse ano, com toda a situação que passamos, conversamos com os jogadores e ele por dois meses ajudaram com uma redução salarial. Não faz muito sentido o Flamengo estar buscando colaboração dos jogadores e funcionários e pegar esse recurso para fazer investimento. Não tem sentido e lógica isso. A gente tinha dúvidas se não íamos precisar vender algum jogador para poder manter - disse Landim, em recente entrevista ao canal "ESPN Brasil", emendando:

- A gente consegue manter, isso não é problema. Equacionamos a situação financeira até o fim do ano nessa nova avaliação que fizemos. Isso não passa por contratações adicionais. Com esse elenco buscamos conquistar mais campeonatos e estamos muito felizes com o nosso plantel. Está melhor do que no ano passado.

A aguardar, agora, as esperadas primeiras palavras de Torrent - como, por exemplo, se irá manter o padrão tático de Jesus ou promoverá alterações de imediato, um dilema abordado recentemente pelo LANCE!.

A MARATONA DE JOGOS DO FLAMENGO EM AGOSTO

9/8, 16h - Atlético-MG (C)

12/8, 20h30 - Atlético-GO (F)

15/8, 19h30 - Coritiba (F)

19/8, 19h15 - Grêmio (C)

23/8, 11h - Botafogo (C)