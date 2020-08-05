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Torrent e membros da comissão técnica iniciam aulas de português no CT

Técnico catalão havia pedido à diretoria rubro-negra para que lições da língua portuguesa fossem disponibilizadas pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 16:45

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Não foi só para aplicar treino que Domènec Torrent esteve no Ninho do Urubu nesta quarta-feira. Isso porque, o Flamengo contratou uma professora de português para ensinar a língua falada no Brasil ao técnico catalão, que solicitou o auxílio ainda no período em que estava negociando com o clube. A informação inicial foi publicada pela "ESPN Brasil" - e confirmada pelo LANCE!.
Além de Torrent, o auxiliar Jordi Guerrero e o analista de desempenho Jordi Gris, que já tinha certa facilidade na língua portuguesa, também estiveram presentes para a realização da aula inicial. A professora, cabe destacar, passou por teste da Covid-19 anteriormente. A fim de adaptar-se à "realidade do clube" (e não o contrário), como já destacou, Domènec tem perguntado a interlocutores, como Juan, ex-zagueiro e atual integrante do departamento de futebol do clube, se os jogadores têm entendido as suas orientações no CT. O feedback tem sido positivo, inclusive com o comandante a elogiar a intensidade dos atletas nas atividades diárias.

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