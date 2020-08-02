Torrent e dois membros da comissão técnica embarcam rumo ao Rio

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Já com a apresentação marcada para o Ninho do Urubu, Domènec Torrent embarcou rumo ao Rio de Janeiro na tarde deste domingo. O novo técnico do Flamengo se encontra no mesmo voo que Jordi Guerrero, auxiliar, e Jordi Gris, analista de desempenho. A previsão de chegada no Aeroporto Internacional Tom Jobim é por volta das 5h desta segunda-feira.

Cabe destacar que, por conta de detalhes burocráticos, Julian Jimenez, preparador físico que trabalhará com Dome no Flamengo, não chegará junto ao trio. A tendência é que desembarque no Brasil no meio da semana.

A repórter catalã Cristina Busquets Rovira, da TV3, registrou o momento em que Torrent, Guerrero e Gris estavam no aeroporto de Barcelona. O trio ainda fará escala em Lisboa, Portugal, antes de pousar na Cidade Maravilhosa. Torrent será apresentado horas depois da aterrissagem, mais precisamente às 12h30 desta segunda-feira, na sala de imprensa do Ninho do Urubu. Haverá entrevista coletiva, com perguntas enviadas virtualmente por jornalistas. A FlaTV (YouTube) transmitirá o evento ao vivo.