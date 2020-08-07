Torrent assume Flamengo com o melhor aproveitamento de 2020 e pacto entre jogadores

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

O Flamengo estreará no Brasileiro de técnico novo - caso, seguindo a tendência, o seu nome seja publicado no BID até sexta. E Domènec Torrent terá a missão de abrir os trabalhos junto a uma equipe que, nesta temporada, segue a toada de 2019, acumula vitórias e empilha títulos com predomínio diante dos rivais. Este ano, por exemplo, o aproveitamento é de 86,3% (jogos oficiais).

A porcentagem citada acima torna o Fla o detentor do maior aproveitamento dentre todos os clubes que vão disputar a Série A deste ano. Além do Rubro-Negro, o perfil oficial do Brasileirão destaca o atual "top-5" com: Atlético-GO (76,9%), Ceará (72,4%), Fortaleza (70%) e Palmeiras (68,6%). A lista completa: Em 22 jogos, o Flamengo venceu 18 oportunidades, empatou três e foi derrotado uma única vez - para o Fluminense, na Taça Guanabara e quando o time era comandado por Maurício Souza, com o grupo principal ainda de férias. Por falar no técnico do sub-20, ele tem auxiliado Dome neste processo de adaptação e conhecimento do elenco.

O LANCE! apurou que Domènec Torrent tem elogiado o empenho e a intensidade do grupo constantemente. E cabe destacar que, a partir de agora, os principais trabalhos físicos serão aplicados pelo preparador Julián Jiménez, que desembarcou no Rio na última quinta e fechou a nova comissão técnica.

Um diferencial do plantel e que tende a ser um facilitador para Dome é o pacto coletivo feito após a saída de Jorge Jesus. Em busca de mais espaço no Flamengo, Pedro Rocha revelou a cobrança prévia, o que pode assegurar o Rubro-Negro nos trilhos do melhor aproveitamento do país.