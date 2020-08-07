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Torrent assume Flamengo com o melhor aproveitamento de 2020 e pacto entre jogadores

Técnico catalão tem elogiado, constantemente, o empenho visto nas atividades diárias no Ninho do Urubu. Pedro Rocha, ao L!, já havia realçado a intensidade: 'É o nosso diferencial'
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LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 06:05

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 06:05

Crédito: Alexandre Vidal / CRF
O Flamengo estreará no Brasileiro de técnico novo - caso, seguindo a tendência, o seu nome seja publicado no BID até sexta. E Domènec Torrent terá a missão de abrir os trabalhos junto a uma equipe que, nesta temporada, segue a toada de 2019, acumula vitórias e empilha títulos com predomínio diante dos rivais. Este ano, por exemplo, o aproveitamento é de 86,3% (jogos oficiais).
A porcentagem citada acima torna o Fla o detentor do maior aproveitamento dentre todos os clubes que vão disputar a Série A deste ano. Além do Rubro-Negro, o perfil oficial do Brasileirão destaca o atual "top-5" com: Atlético-GO (76,9%), Ceará (72,4%), Fortaleza (70%) e Palmeiras (68,6%). A lista completa: Em 22 jogos, o Flamengo venceu 18 oportunidades, empatou três e foi derrotado uma única vez - para o Fluminense, na Taça Guanabara e quando o time era comandado por Maurício Souza, com o grupo principal ainda de férias. Por falar no técnico do sub-20, ele tem auxiliado Dome neste processo de adaptação e conhecimento do elenco.
O LANCE! apurou que Domènec Torrent tem elogiado o empenho e a intensidade do grupo constantemente. E cabe destacar que, a partir de agora, os principais trabalhos físicos serão aplicados pelo preparador Julián Jiménez, que desembarcou no Rio na última quinta e fechou a nova comissão técnica.
Um diferencial do plantel e que tende a ser um facilitador para Dome é o pacto coletivo feito após a saída de Jorge Jesus. Em busca de mais espaço no Flamengo, Pedro Rocha revelou a cobrança prévia, o que pode assegurar o Rubro-Negro nos trilhos do melhor aproveitamento do país.
- Nosso grupo é muito bom (para trabalhar). Depois da saída do Mister, colocamos na cabeça que deveríamos continuar assim, principalmente nos treinamentos, com aquela nossa intensidade, vista principalmente nos jogos. Sabemos que isso é o nosso diferencial dentro do jogo, e colocamos na cabeça que deveríamos continuar pois faz a diferença dentro de campo - falou, ao L!.Independente do esquema a ser adotado por Torrent, o Flamengo já tem demonstrado, na teoria, que a aplicação diária - ou seja, um dos ingredientes para o sucesso atual - se faz presente para que a equipe se mantenha com os melhores números do país e a rotina de títulos. A ver na prática.

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