Torcidas organizadas do Flamengo terão reunião com jogadores no CT

Representantes de torcidas organizadas do Flamengo terão uma reunião com jogadores do elenco profissional na próxima quinta-feira, no Ninho do Urubu. O encontro foi autorizado e combinado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, nesta segunda. A informação foi inicialmente publicada pelo portal "ge".De acordo com a publicação, o elenco e outros poderes do clube não foram consultados. Não há informação sobre quais atletas se encontrarão com os representantes das torcidas organizadas. Neste domingo, no embarque para Lima, palco da estreia na Libertadores, a delegação do Flamengo "driblou" o protesto de torcedores no aeroporto, entrando via acesso de cargas do Galeão.O VP de futebol Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim não acompanharam a deleção rubro-negra na viagem para o Peru. Nesta terça, às 21h30 (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Sporting Cristal pelo Grupo H.