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Torcidas organizadas do Flamengo se reúnem com diretoria por logística de viagem para a final da Libertadores

Segurança no trajeto dos torcedores de Flamengo e Palmeiras, que viajarão para a decisão em Montevidéu, em 27 de novembro, é preocupação dos clubes e autoridades competentes...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 15:20

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:20

Crédito: Paula Reis / Flamengo
À medida que a decisão da Libertadores se aproxima, os preparativos para o confronto entre Palmeiras e Flamengo, em 27 de novembro em Montevidéu, são tomados. Nesta sexta-feira, representantes de torcidas organizadas do Rubro-Negro se reúnem, na Gávea, com dirigentes e representantes da PM-RJ e Polícia Rodoviária Federal para discutir a logística da viagem para o Uruguai.Por conta da rivalidade entre as torcidas organizadas de Flamengo e Palmeiras - com episódios de violência recentes -, há a preocupação das autoridades e partes interessadas na segurança daqueles que viajarão de ônibus para o Uruguai, uma vez que o trajeto do Rio de Janeiro e São Paulo é semelhante.
Pontos de concentração, paradas e as rotas estão na pauta da reunião, que contou com o BEPE (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios). Na quarta-feira, o STJD já havia promovido reunião com agentes de órgãos de segurança a respeito do tema. Novas reuniões, inclusive com a participação das diretorias de Flamengo e Palmeiras, devem acontecer nas próximas semanas.
Os ingressos para a final da Libertadores já têm valor definidos, e passarão a ser comercializados nesta segunda-feira. Confira todas as informações aqui!

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