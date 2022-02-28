Torcidas organizadas do Flamengo se mobilizam e 'exigem' a saída de Isla

A Raça Rubro-Negro e a Torcida Jovem do Flamengo utilizaram o Instagram para falar em "falta de respeito e comprometimento" com o Manto. Houve até "exigência" da quebra de contrato do chileno, vinculado ao Fla até dezembro deste ano e que avisou estar com sintomas de gripe, fora cortado do jogo contra o Resende e compartilhou imagens em uma festa horas depois.

- O G.R.M.C. RAÇA RUBRO-NEGRA vem por meio desta nota repudiar a atitude do atleta Maurício Isla pela falta de respeito e comprometimento com o manto rubro negro. Um jogador que não tem caráter, e ainda por cima mentiu alegando sintomas gripais, consequentemente, impossibilitando ser relacionado para a partida Flamengo x Resende no dia 27/02/2022, e no mesmo dia à noite, postou em suas redes sociais um vídeo se divertindo em uma festa. A Diretoria do CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO tem a obrigação de rescindir o contrato do atleta. O FLAMENGO é MAIOR que TUDO e TODOS. - O G. R. C. Torcida Jovem do Flamengo, vem a público se posicionar a respeito do episódio envolvendo o Sr. Maurício Isla. EXIGIMOS imediata rescisão de contrato deste. E não daremos paz aos responsáveis pela manutenção dele no quadro do clube. Quando julgamos necessário apoiar, o apoiamos e é assim que ele retribui? Ainda confiamos no trabalho do treinador @paulosousa6official e esperamos comprometimento do restante do elenco. E assim cobraremos. No mais, #FORAISLA. > Flamengo x Vasco no domingo! Veja e simule a tabela do Cariocão