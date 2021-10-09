  Torcida se irrita no Maracanã com atuação do Fluminense contra o Atlético-GO: 'Time sem vergonha!'
Torcida se irrita no Maracanã com atuação do Fluminense contra o Atlético-GO: 'Time sem vergonha!'

Assim que o empate em 0 a 0 foi decretado, neste sábado, tricolores vaiaram especialmente o lateral Danilo Barcelos e o atacante Lucca...

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 19:09

LanceNet

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
A frustração da torcida do Fluminense após o empate em 0 a 0 com o Atlético-GO ficou ainda mais explícita ao final da partida no Maracanã. Assim que a árbitra Edina Alves Batista encerrou o confronto válido pela vigésima-quinta rodada do Brasileirão, as vaias ficaram mais fortes nas arquibancadas.
>>>> Veja a tabela do Brasileirão! No segundo tropeço consecutivo no Maracanã (a equipe perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza), não faltaram reações negativas. Os torcedores direcionaram suas críticas para o lateral-esquerdo Danilo Barcelos (que ouviu as manifestações desde que seu nome foi anunciado como titular) e, na reta final, para Lucca.
O atacante desperdiçou a última chance do Tricolor das Laranjeiras na reta final do confronto e chegou a pedir desculpas para alguns torcedores que estavam mais próximos do campo.
Além disto, a torcida tricolor, que foi em pequeno número, entoou o grito:
- Vergonha, time sem vergonha!
O Fluminense foi para 33 pontos no Brasileirão. A equipe volta a campo na quarta-feira que vem (13) para enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena.

