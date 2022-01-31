Torcida organiza 'aeroporco' para incentivar Palmeiras no embarque para Mundial

O Palmeiras não estará sozinho no embarque para a disputa do Mundial de Clubes, na próxima quarta-feira (2). Diversos grupos de torcedores, liderados pela maior organizada do clube, a Mancha Verde, estão organizando nas redes sociais a realização de um 'aeroporco', escoltando e incentivando a equipe da saída na Academia de Futebol até o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).A concentração dos torcedores está agendada para as 10h (de Brasília) em frente ao CT palmeirense. De lá, sairão em carreata junto do ônibus do clube, às 10h40 (de Brasília) e uma grande festa será realizada no aeroporto.

A prática foi realizada pela torcida do Verdão em diversos jogos decisivos da campanha do bicampeonato consecutivo da Copa Libertadores e também no último Mundial, em que o Alviverde terminou na quarta colocação.

Antes do Mundial, o Palmeiras encara ainda o Água Santa, nesta terça-feira (1), às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A expectativa é que por ser a despedida do time frente à sua torcida, os titulares sejam escalados.

O time alviverde é o líder do Grupo C da primeira fase do Paulista, com sete pontos, seguido por Mirassol, Botafogo-SP e Ituano, todos com quatro pontos cada um. Classificam-se os dois melhores de cada grupo para as quartas de final após jogos em turno único contra os rivais das outras chaves.

A estreia do time no Mundial será no dia 8, contra o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito, às 13h30 (de Brasília).TABELA

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