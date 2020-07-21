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Torcida Jovem protesta na Vila Belmiro pedindo a renúncia de Peres

Organizada do Santos pede renúncia do presidente do Santos em meio a processos na Justiça de jogadores. Torcedores já haviam protestado ontem em São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 20:06

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 20:06

Crédito: Reprodução/Twitter
A Torcida Jovem, principal organizada do Santos, protestou na tarde desta terça-feira (21), em frente a Vila Belmiro, pela renúncia do presidente José Carlos Peres devido a má gestão administrativa que ronda o clube praiano.
Entre os gritos entoados, um deles pedia diretamente a saída do mandatário alvinegro: "Se não renunciar, o pau vai quebrar", gritaram os torcedores presentes. Além dos gritos, a torcida santista também estendeu faixas com os dizeres "Cadê o presidente?" e "S.F.C. não é Bozolândia".
Val lembrar que, na tarde da última segunda-feira (20), torcedores da Torcida Jovem foram ao Business Center, em São Paulo, protestar contra a gestão de José Carlos Peres, que sofre com dívidas trabalhistas e processos na Fifa.
Um ponto que foi levantado pelos torcedores é a falta de presença de Peres no dia a dia do clube. Um deles lembrou até mesmo Jorge Sampaoli, que reclamava da distância do presidente no CT Rei Pelé.
A questão financeira não anda nada boa no Santos. De ontem para hoje, Everson e Sasha pediram rescisão na Justiça, reclamando de atrasos no pagamento de direitos de imagem, FGTS e a redução de 70% no salário dos jogadores, que não foi combinado anteriormente.
Vale lembrar que na manhã desta segunda-feira a torcida santista subiu no Twitter a #RenunciaPeres, que chegou a ser o quarto assunto mais comentado na rede social.

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