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futebol

Torcida invade rede social em movimento para Daniel Alves assinar com o Fluminense

Tricolores aumentaram o número de comentários nas últimas horas; quinta-feira deve ser decisiva pelo jogador...

Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 16:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2021 às 16:57
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net e Staff Images/CONMEBOL
Em dia importante para a definição do futuro de Daniel Alves, a torcida do Fluminense invadiu as redes sociais do jogador com pedidos para que o lateral-direito acerte com o clube. Isso porque as conversas avançaram e há otimismo por parte do Tricolor, que espera fechar a negociação ainda nesta quinta-feira com o atleta livre no mercado desde a rescisão com o São Paulo.
Veja a tabela do Brasileirão
​No clube, os funcionários já estão de sobreaviso para um possível anúncio oficial. Caso haja um denominador comum, o Flu correrá para inscrever o atleta no Campeonato Brasileiro até esta sexta-feira, prazo limite. Como disputou apenas seis jogos pelo São Paulo, Daniel Alves ainda pode atuar por outro clube na mesma competição. O Fluminense ficou praticamente sozinho no negócio entre os clubes brasileiros, já que as conversas com Flamengo e Athletico-PR esfriaram nos últimos dias. Sem poder pagar grandes salários, o Tricolor aposta em mais tempo de contrato e um projeto para seduzir o atleta, campeão olímpíco neste ano.
Desde que chegou ao São Paulo em 2019, Daniel Alves não repetiu os bons desempenhos que teve ao longo da carreira e acabou recebendo críticas da torcida, especialmente pelo alto salário de cerca de R$ 1,5 milhão (junto aos direitos de imagem). Foram 95 jogos, com dez gols marcados, além de 14 assistências. Ele conquistou o Campeonato Paulista, mas estava lesionado no segundo jogo da decisão.

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