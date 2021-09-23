Torcida invade rede social em movimento para Daniel Alves assinar com o Fluminense

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net e Staff Images/CONMEBOL

Em dia importante para a definição do futuro de Daniel Alves, a torcida do Fluminense invadiu as redes sociais do jogador com pedidos para que o lateral-direito acerte com o clube. Isso porque as conversas avançaram e há otimismo por parte do Tricolor, que espera fechar a negociação ainda nesta quinta-feira com o atleta livre no mercado desde a rescisão com o São Paulo.

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​No clube, os funcionários já estão de sobreaviso para um possível anúncio oficial. Caso haja um denominador comum, o Flu correrá para inscrever o atleta no Campeonato Brasileiro até esta sexta-feira, prazo limite. Como disputou apenas seis jogos pelo São Paulo, Daniel Alves ainda pode atuar por outro clube na mesma competição. O Fluminense ficou praticamente sozinho no negócio entre os clubes brasileiros, já que as conversas com Flamengo e Athletico-PR esfriaram nos últimos dias. Sem poder pagar grandes salários, o Tricolor aposta em mais tempo de contrato e um projeto para seduzir o atleta, campeão olímpíco neste ano.