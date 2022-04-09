Torcida do Vasco xinga Zé Ricardo e Nenê após empate na estreia da Série B e cobra: ‘Time sem vergonha’

O clima em São Januário não foi nada agradável após a estreia do Vasco na Série B do Brasileirão. O Cruz-Maltino ficou no 1 a 1 com o Vila Nova na noite desta sexta-feira e a torcida teve bronca com a atuação da equipe comandada por Zé Ricardo.

O treinador foi hostilizado pelos pouco mais de 19 mil torcedores presentes no estádio após o apito final. Os vascaínos presentes xingaram e vaiaram o treinador - veja no vídeo acima.

O presidente Jorge Salgado também foi uma das “vítimas” da torcida do Vasco. O mandatário não escapou das críticas e foi alvo de xingamentos vindos das arquibancadas. Ele chegou em São Januário junto dos jogadores direto do ônibus.

Até Nenê, uma das referências técnicas do time, foi xingado nesta sexta-feira. O camisa 10, substituído durante o segundo tempo, arremessou a faixa de capitão no chão ao deixar ao gramado, com raiva de sair do jogo. Ao final da partida, o meio-campista também foi alvo da raiva dos vascaínos.