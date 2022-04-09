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Torcida do Vasco xinga Zé Ricardo e Nenê após empate na estreia da Série B e cobra: ‘Time sem vergonha’

Camisa 10, presidente Jorge Salgado e treinador são 'alvos' da torcida do Vasco após empate com o Vila Nova na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2022 às 22:06

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 22:06

O clima em São Januário não foi nada agradável após a estreia do Vasco na Série B do Brasileirão. O Cruz-Maltino ficou no 1 a 1 com o Vila Nova na noite desta sexta-feira e a torcida teve bronca com a atuação da equipe comandada por Zé Ricardo.
O treinador foi hostilizado pelos pouco mais de 19 mil torcedores presentes no estádio após o apito final. Os vascaínos presentes xingaram e vaiaram o treinador - veja no vídeo acima.
O presidente Jorge Salgado também foi uma das “vítimas” da torcida do Vasco. O mandatário não escapou das críticas e foi alvo de xingamentos vindos das arquibancadas. Ele chegou em São Januário junto dos jogadores direto do ônibus.
Até Nenê, uma das referências técnicas do time, foi xingado nesta sexta-feira. O camisa 10, substituído durante o segundo tempo, arremessou a faixa de capitão no chão ao deixar ao gramado, com raiva de sair do jogo. Ao final da partida, o meio-campista também foi alvo da raiva dos vascaínos.
Ao apito final, os jogadores se reuniram em uma “rodinha” no círculo central. Esse foi o momento de maior críticas vinda da arquibancada. São Januário, praticamente em uníssono, encoou “time sem vergonha”

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