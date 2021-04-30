Torcida do Santos vai ao CT para conversar com comissão e diretoria

Um grupo de torcedores do Santos foi ao CT Rei Pelé nesta sexta-feira para conversar com a comissão técnica permanente e a diretoria do clube. Em fotos que circulam nas redes sociais é possível ver um grupo de pouco mais de dez torcedores, com camisas de uma torcida organizada, em conversas com os seguranças do clube.
É o terceiro protesto dos torcedores do Santos menos de duas semanas. Os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados após a derrota no confronto contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores. Na sequência, os torcedores protestaram na Vila Belmiro após o clássico contra o Corinthians.
Na segunda-feira, o presidente Andres Rueda, ao anunciar a saída do técnico Ariel Holan, afirmou que torcedores também soltaram rojões em frente ao apartamento do treinador argentino.O Santos não vence há quatro partidas. A equipe está fora da zona de classificação no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. Neste sábado, ainda sob o comando de Marcelo Fernandes, o Peixe busca a reabilitação diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.