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Torcida do Santos vai ao CT para conversar com comissão e diretoria

Torcedores cobraram reação da equipe, que não vence há quatro partidas...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 17:16

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 17:16
Crédito: Reprodução
Um grupo de torcedores do Santos foi ao CT Rei Pelé nesta sexta-feira para conversar com a comissão técnica permanente e a diretoria do clube. Em fotos que circulam nas redes sociais é possível ver um grupo de pouco mais de dez torcedores, com camisas de uma torcida organizada, em conversas com os seguranças do clube.
É o terceiro protesto dos torcedores do Santos menos de duas semanas. Os muros da Vila Belmiro amanheceram pichados após a derrota no confronto contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores. Na sequência, os torcedores protestaram na Vila Belmiro após o clássico contra o Corinthians.
Na segunda-feira, o presidente Andres Rueda, ao anunciar a saída do técnico Ariel Holan, afirmou que torcedores também soltaram rojões em frente ao apartamento do treinador argentino.O Santos não vence há quatro partidas. A equipe está fora da zona de classificação no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. Neste sábado, ainda sob o comando de Marcelo Fernandes, o Peixe busca a reabilitação diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.

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