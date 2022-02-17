Torcida do Santos esgota ingressos para o clássico contra o São Paulo

A torcida do Santos esgotou os ingressos para o clássico contra o São Paulo neste domingo, às 18h30min, na Vila Belmiro pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Mesmo com ingressos mais caros e mudança de horário, o estádio vai contar com público máximo.O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste momento, é limitada a 70%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.Será a quarta partida do Santos na Vila na temporada. Pelo Paulistão, a equipe de Fábio Carille tem uma vitória sobre o Ituano por 2 a 1, um empate com o São Bernardo em 1 a 1 e uma derrota para o Botafogo-SP por 1 a 0.