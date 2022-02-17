Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcida do Santos esgota ingressos para o clássico contra o São Paulo

Vila Belmiro terá 70% da capacidade no clássico do próximo domingo...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 10:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 10:11
A torcida do Santos esgotou os ingressos para o clássico contra o São Paulo neste domingo, às 18h30min, na Vila Belmiro pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Mesmo com ingressos mais caros e mudança de horário, o estádio vai contar com público máximo.O clube segue as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste momento, é limitada a 70%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.Será a quarta partida do Santos na Vila na temporada. Pelo Paulistão, a equipe de Fábio Carille tem uma vitória sobre o Ituano por 2 a 1, um empate com o São Bernardo em 1 a 1 e uma derrota para o Botafogo-SP por 1 a 0.
Crédito: TorcidadoSantosesgotouosingressosparaoclássicocontraoSãoPaulo(FOTO:PedroAlvarez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados