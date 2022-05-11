Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Torcida do Santos esgota ingressos para jogo decisivo contra o Coritiba

Vila Belmiro estará lotada nesta quinta, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 19:00
Os torcedores do Santos esgotaram todos os ingressos para o jogo contra o Coritiba, que será realizado nesta quinta-feira (12), na Vila Belmiro, pela terceira fase da Copa do Brasil.Por determinação do Ministério Público, que atendeu a um pedido da diretoria dos dois clubes, o jogo desta quinta-feira terá apenas torcedores do Santos. Na ida, somente torcedores do Coritiba acompanharam o jogo no Couto Pereira, vencido pelo time paranaense por 1 a 0.
Os santistas estão se movimentando nas redes sociais para realizar o famoso "corredor de fogo" próximo à Vila Belmiro. Isso acontece nos jogos importantes, com sinalizadores e os torcedores "carregando" o ônibus até a entrada do estádio.Atrás no placar, o Peixe vai precisar de uma vitória por dois ou mais gols de diferença no confronto de volta para garantir a classificação para as oitavas de final. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.Donos das cadeiras cativas
Proprietários de cadeiras e camarotes não precisam reservar ou comprar o ingresso. Basta, no dia do jogo, apresentar seu cartão na catraca do setor para acessar o estádio. O pagamento desses ingressos será efetivado posteriormente, mensalmente, por meio de cobrança realizada pela Secretaria Social.
Crédito: VilaBelmiroestarálotadanapartidadestaquintapelaCopadoBrasil(Foto:FábioLázaro/Lancepress

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados