Torcida do Santos esgota ingressos para jogo decisivo contra o Coritiba

Os torcedores do Santos esgotaram todos os ingressos para o jogo contra o Coritiba, que será realizado nesta quinta-feira (12), na Vila Belmiro, pela terceira fase da Copa do Brasil.Por determinação do Ministério Público, que atendeu a um pedido da diretoria dos dois clubes, o jogo desta quinta-feira terá apenas torcedores do Santos. Na ida, somente torcedores do Coritiba acompanharam o jogo no Couto Pereira, vencido pelo time paranaense por 1 a 0.

Os santistas estão se movimentando nas redes sociais para realizar o famoso "corredor de fogo" próximo à Vila Belmiro. Isso acontece nos jogos importantes, com sinalizadores e os torcedores "carregando" o ônibus até a entrada do estádio.Atrás no placar, o Peixe vai precisar de uma vitória por dois ou mais gols de diferença no confronto de volta para garantir a classificação para as oitavas de final. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.Donos das cadeiras cativas

Proprietários de cadeiras e camarotes não precisam reservar ou comprar o ingresso. Basta, no dia do jogo, apresentar seu cartão na catraca do setor para acessar o estádio. O pagamento desses ingressos será efetivado posteriormente, mensalmente, por meio de cobrança realizada pela Secretaria Social.