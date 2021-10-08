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Torcida do Santos esgota ingressos para a partida contra o Grêmio

Vila Belmiro vai receber 4.644 torcedores na partida do próximo domingo, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 09:38

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 09:38

Crédito: Vila Belmiro voltará a receber torcedores na partida do próximo domingo (Ivan Storti/Santos
Os ingressos para a partida do Santos contra o Grêmio neste doming0 (10), às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro foram esgotados pela torcida santista. O clube começou a venda ainda na terça-feira com prioridade para os sócios e a venda programada para não sócios nesta sexta-feira não vai acontecer. Foram disponibilizados 4.644 ingressos.O Santos disponibilizou a venda online pelo preço único de R$ 40 e vai seguir as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste primeiro momento, é limitada para 30%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.
Proprietários de cadeira cativa/especial terão até domingo (10), às 13 horas, para realizar o check-in (ou até esgotarem os lugares) .Proprietários de camarote superior D. Pedro também terão até domingo (10), às 13 horas, para fazer a reserva dos lugares do seu camarote.
Em ambos os casos, caso não seja realizada a reserva/check-in o acesso ao estádio não será permitido.
Comprovante de vacinação
Para o ingresso no estádio Urbano Caldeira será necessário apresentar comprovante de vacinação completo, com duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfeizer ou dose única da Janssen. Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal deverá ter tomado ao menos uma dose da vacina e apresentar um teste com validade de 48 horas, para os do tipo PCR, ou 24 horas para os testes de antígeno. O uso de máscara durante toda a partida é obrigatório em todos os setores do estádio, além de respeitar o distanciamento entre os assentos.
O comprovante de vacinação deverá ser apresentado fisicamente ou a carteira original nas tendas, próximas à Vila Belmiro, assim como o de teste negativo de PCR ou de antígeno. Menores de 12 anos, por não serem vacinados, não poderão ingressar no estádio. Não será permitida a entrada no estádio em caso de não apresentação desses comprovantes. Caso não apresente a documentação ou não cumpra os requisitos estabelecidos, o valor pago pelo ingresso não será reembolsado.
Postos de checagem e colocação de pulseiras
Todos os torcedores que compraram ingresso terão que passar nos postos de checagem próximos à Vila Belmiro (que serão divulgados em breve). Nesses locais serão colocadas pulseiras de credenciamento que não podem ser transferidas para outras pessoas. O acesso ao estádio só será permitido aos torcedores que possuam ingresso válido para o jogo, além da pulseira de credenciamento.

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