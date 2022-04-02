Torcida do Palmeiras vai até o CT para apoiar o time antes da final do Paulistão

Na véspera da final do Paulistão contra o São Paulo, torcedores do Palmeiras levantaram cedo neste sábado para demonstrar apoio ao time que busca reverter o resultado do jogo de ida da decisão estadual. Em manifestação organizada pela Mancha Verde, inúmeros palmeirenses estiveram na porta da Academia de Futebol, enquanto acontecia o último treinamento da equipe. Apesar de não poderem entrar, foram saudados por jogadores do elenco.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A festa da torcida começou por volta das 10h, bloqueando parte da Avenida Marquês de São Vicente, na Zona Oeste de São Paulo, onde fica o CT alviverde. A ideia da diretoria da organizada era que o grupo, ou parte dele, pudesse entrar no centro de excelência e ocupar as arquibancadas em um treino aberto, mas não houve permissão por parte do clube, e a festa ficou do lado de fora.

Em meio aos gritos de apoio, várias das canções que são entoadas no estádio foram reproduzidos no meio da rua, com volume suficiente para chegar dentro do CT, onde os jogadores treinavam naquele momento. Xingamentos ao São Paulo foram feitos aos montes. Adversário no jogo de volta da final estadual, o rival venceu por 3 a 1 no Morumbi, e pode perder por até um gol de diferença.Mesmo sem a permissão para a entrada concedida, o elenco do Palmeiras e Abel Ferreira foram até a porta da Academia de Futebol para acompanhar uma parte da festa dos torcedores e saudá-los pela manifestação de apoio. Weverton, Gustavo Gómez e Marcos Rocha, os capitães do time, subiram em uma plataforma armada pelo clube para interagir com a torcida alviverde.

Abel, empolgado com a manifestação, disse aos torcedores: "conto com vocês", o que fez explodir ainda mais a empolgação do enorme grupo que se juntou na porta do centro de treinamento. Dudu, o técnico português e Weverton foram um dos nomes mais gritados pelos palmeirenses, que celebraram os titulares.

Por fim, o presidente da Mancha Verde, Jorge Luiz, falou com os membros da organizada e já projetou a festa que será realizada na ida para o Allianz Parque, com um corredor verde que levará o ônibus da delegação por todo o trajeto até a entrada na arena, que terá restrição de lugares por conta da montagem do palco do show que acontece na próxima semana, mas vendeu todos os ingressos disponíveis, inclusive na área em que haverá obstrução de visão.