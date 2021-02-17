Torcida do Gladbach se revolta com anúncio da saída de treinador, que assumirá o Borussia Dortmund

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A confirmação da saída do técnico Marco Rose do Borussia Mönchengladbach, que assumirá o Borussia Dortmund na próxima temporada, não caiu bem para os torcedores do time alvinegro. O comandante alemão foi alvo de protestos, e os fãs da equipe pedem sua saída imediata.

+ Veja a tabela da BundesligaUm grupo de torcedores do Borussia Mönchenglabach colocou uma faixa no Borussia Park, o estádio da equipe, com os seguintes dizeres: "Não queremos mercenários no nosso clube. Fora, seu porco sem caráter".

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Nesta quarta-feira, Marco Rose se manifestou em entrevista coletiva e disse que o desafio de assumir o time aurinegro foi fundamental para aceitar a proposta.