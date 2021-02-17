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Torcida do Gladbach se revolta com anúncio da saída de treinador, que assumirá o Borussia Dortmund

Grupo de torcedores coloca faixa no estádio da equipe, e pede a saída de Marco Rose neste momento. Treinador afirmou que desafio de assumir clube aurinegro o atraiu...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 16:21

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 16:21

Crédito: FABIAN BIMMER / POOL / AFP
A confirmação da saída do técnico Marco Rose do Borussia Mönchengladbach, que assumirá o Borussia Dortmund na próxima temporada, não caiu bem para os torcedores do time alvinegro. O comandante alemão foi alvo de protestos, e os fãs da equipe pedem sua saída imediata.
+ Veja a tabela da BundesligaUm grupo de torcedores do Borussia Mönchenglabach colocou uma faixa no Borussia Park, o estádio da equipe, com os seguintes dizeres: "Não queremos mercenários no nosso clube. Fora, seu porco sem caráter".
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!
Nesta quarta-feira, Marco Rose se manifestou em entrevista coletiva e disse que o desafio de assumir o time aurinegro foi fundamental para aceitar a proposta.
- Entendo completamente o desapontamento dos torcedores. Foi uma decisão pessoal, mas eu sempre dei o meu melhor e vou continuar a fazer isso até o verão. Toda a minha energia está no trabalho aqui. Eu tinha que fazer uma decisão e o desafio em Dortmund me atraiu - disse.

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