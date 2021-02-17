Torcida do Gladbach se revolta com anúncio da saída de treinador, que assumirá o Borussia Dortmund

A confirmação da saída do técnico Marco Rose do Borussia Mönchengladbach, que assumirá o Borussia Dortmund na próxima temporada, não caiu bem para os torcedores do time alvinegro. O comandante alemão foi alvo de protestos, e os fãs da equipe pedem sua saída imediata.
+ Veja a tabela da BundesligaUm grupo de torcedores do Borussia Mönchenglabach colocou uma faixa no Borussia Park, o estádio da equipe, com os seguintes dizeres: "Não queremos mercenários no nosso clube. Fora, seu porco sem caráter".
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Nesta quarta-feira, Marco Rose se manifestou em entrevista coletiva e disse que o desafio de assumir o time aurinegro foi fundamental para aceitar a proposta.
- Entendo completamente o desapontamento dos torcedores. Foi uma decisão pessoal, mas eu sempre dei o meu melhor e vou continuar a fazer isso até o verão. Toda a minha energia está no trabalho aqui. Eu tinha que fazer uma decisão e o desafio em Dortmund me atraiu - disse.