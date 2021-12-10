Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcida do Fluminense promove noite de festa intensa no Maracanã desde antes de a bola rolar
futebol

Torcida do Fluminense promove noite de festa intensa no Maracanã desde antes de a bola rolar

Mobilização resultou em quase 50 mil presentes, que cantaram durante mais do que os 90 minutos, empurrando o time. Houve ao menos um incidente, mas inevitável aglomeração...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 06:00

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 06:00

O clima nos arredores do Maracanã, na noite desta quinta-feira, foi de confiança desde antes de a bola rolar. O Fluminense, em busca da confirmação da vaga na Copa Libertadores, emanava positividade por meio de seus torcedores. E a festa foi realmente impressionante também dentro do estádio.Seria mesmo impactante pelo número de ingressos vendidos, pela expectativa de o local da partida receber grande público. Muitos cantos, muitas luzes e até as filas para troca de ingressos estavam longas, mas fluíam.
Até uma briga ocorreu, aparentemente entre tricolores que se esbarraram. O tumulto durou cerca de 30 segundos, e a alegria imperou antes de a bola rolar.
-> Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro
O problema disso tudo é que a aglomeração seria inevitável. Ainda vivemos uma pandemia que gera, inclusive, discussões sobre a realização ou não de grandes eventos - públicos. O que aconteceu no Maracanã foi um evento pré-pandêmico.
Quando a bola rolou, a confiança foi virando tensão com o passar do primeiro tempo. O domínio, mas a capacidade de incomodar somente com cruzamentos preocupava a arquibancada. O locutor, corretamente, se preocupava com sinalizadores e bombas. A torcida completou a festa, que já estava bonita, com o alívio permitido já nos primeiros minutos do segundo tempo. Uma blitz resultou em três ataques perigosos em sequência. O primeiro gol, mais tarde o segundo e, já no fim da partida, o terceiro.
Antes de seguirem cantando pelos corredores do Maracanã, os presentes ainda cantaram pela volta do lateral-esquerdo Marcelo. O multicampeão com o Real Madrid volta oara disputar a Copa Libertadores?
Crédito: TorcidadoFluminenseempurrouotimeefoirecompensada(LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados