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Torcida do Fluminense lota Laranjeiras para retorno de jogos com público no Maracanã

Sócios-torcedores foram à sede do clube realizar exame antígeno de Covid-19 e retirar os ingressos; Tricolor enfrenta o Fortaleza, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2021 às 18:25

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 18:25

Crédito: BRUNO HADDAD/FFC
Nesta terça-feira, parte da torcida do Fluminense foi às Laranjeiras para comprar o ingresso do duelo contra o Fortaleza. Desde 8 de março de 2020 sem ir ao Maracanã, os tricolores foram à sede para realizar exame antígeno da Covid-19 e retirar a entrada. Em parceria, a Insider Diagnósticos fez exames com descontos especiais para sócios-torcedores do clube. Os testes começaram a ser feitos nesta terça no local, com o custo de R$50 para sócios, das 8h às 17h. Aqueles que não fizeram o exame nesta terça tem até a quarta-feira para adquirir o resultado e ingresso. Além da sede social, o Fluminense também ofereceu laboratórios credenciados para a realização do antígeno de SARS-CoV-2.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroAs longas filas durante a manhã e o início da tarde não passaram despercebidas por aqueles que foram fazer o exame. De acordo com o torcedor Rodrigo Moretti, a operação levou tempo, mas ocorreu de forma organizada. - Tinha bastante fila, mas acho que foi uma forma de acelerar o processo [de compra do ingresso]. O clube dividiu em três etapas de fila, mas achei bem rápido. Eu cheguei cerca de 12h30 e estou saindo, agora, às 13h. Achei mais rápido do que eu esperava - disse o tricolor.Mesmo com a demora de três horas para a confirmação do resultado, o fluxo foi intenso na maior parte do dia e só diminuiu nas horas finais de testagem. Com a opção pelo modelo mais abrangente de evento-teste, que contempla todos que estão em dia com o calendário vacinal, a expectativa é que mais torcedores possam ir ao estádio para apoiar o clube.Na próxima quarta, o Fluminense recebe o Fortaleza no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileiro. A partida será transmitida pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!

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